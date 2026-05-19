Hull City'nin Premier Lig Play-off Finalindeki Rakibi Southhampton İhraç Edildi

Kuzey Soydan
19.05.2026 - 21:15

EFL, Championship play-off turu finaline çıkarak Hull City'nin Premier Lig yolundaki rakibi olmaya hak kazanan Southhampton'ın finalden ihraç edildiğini duyurdu. İhracın nedeni ise kulüp personelinin rakip takımların idmanlarını gizlice izlediği görüntülerin ortaya çıkması.

İngiltere'nin ikinci kademe futbol ligi olan Championship'te sular durulmuyor.

Ligi 4. bitirerek play-off yarı finaline çıkmaya hak kazanan takım, yarı finalde Middlesborough'yu eleyerek finalde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile oynamaya hak kazanmıştı. Ancak yarı final maçının ardından İngiltere çapında gündem olan bir skandal patlak verdi.

Aldığı kahvenin fişi ele vermişti.

Geçtiğimiz hafta Middlesbrough antrenman sahası dışında ağaçların arkasına saklanarak gizlice çekim yapan bir kişi, kameralar tarafından anbean kaydemişti. Yapılan incelemeler sonucunda, 'casus' olduğu iddia edilen kişinin Southampton kulübü stajyeri William Salt olduğu ortaya çıktı.

Yapılan incelemeler sonucu EFL kararını açıkladı.

Southampton, Championship playofflarından ihraç edildi. Bağımsız Disiplin Komisyonu, EFL kurallarını birden fazla kez ihlal ettiğini kabul eden Southampton’ın play-offlardan çıkarılmasına karar verdi.

Kulübe ayrıca 2026/27 Championship sezonunda uygulanmak üzere 4 puan silme cezası verildi. Kararın ardından Middlesbrough, 2026 Championship play-offlarına yeniden dahil edildi ve Hull City'nin finaldeki rakibi oldu. Final maçı 23 Mayıs günü oynanacak. 

Southampton, rakip kulüplerin antrenmanlarını maçtan önceki 72 saat içinde izinsiz şekilde takip etmeyi yasaklayan düzenlemeleri ihlal ettiğini kabul etti.

İhlallerin Aralık 2025’te Oxford United, Nisan 2026’da Ipswich Town ve Mayıs 2026’da Middlesbrough maçları öncesinde gerçekleştiği belirtildi.

Southampton hakkında ilk suçlama 8 Mayıs Cuma günü yapılmıştı. Kulübe, 2025/26 sezonundaki ek ihlaller nedeniyle 17 Mayıs Pazar günü yeni suçlamalar da yöneltildi.

Acun Ilıcalı ise olayla ilgili şu demeci vermişti:

“Hayatım boyunca hep adalet için çalıştım. Ama hayatta sizi şaşırtan birçok şey görüyorsunuz ve bu konuda ben de şaşırdım. Southampton'ın sahiplerini tanıyorum. İyi insanlar ve bunun onlarla hiçbir ilgisi olmadığına eminim. Ama teknik tarafta kimlerin yer aldığını bilmiyorum. Kimler yer alıyorsa, bence bu hafta futbol dünyasına kötülük getirdiler.''

Kuzey Soydan
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
