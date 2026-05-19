article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Eski Belediye Başkanı Halkı Selamlarken Deveden Düştü

Eski Belediye Başkanı Halkı Selamlarken Deveden Düştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.05.2026 - 20:38

Antalya’nın Kepez ilçesinde düzenlenen 1. Varsak Kirmeç Festivali'nde devenin üzerinde halka seslenen eski belediye başkanı Hüseyin Ayanoğlu, dengesini kaybederek yere düştü. Selamlama konuşması yapmak isteyen Ayanoğlu konuşmasını bitiremeden kendini zeminde buldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O görüntüler bir vatandaşın cep telefonuna böyle kaydedildi:

İmdada damadı yetişti.

İmdada damadı yetişti.

Kayınpederinin deveden dengesini kaybettiğini gören eski belediye başkanının damadı Osman Kozanoğlu deveden aşağı düşen Hüseyin Ayanoğlu'nu ani bir refleksle yakaladı. Video sosyal medyada hızla yayıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın