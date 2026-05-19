Bir Süre Türkiye'de Yaşayan Mozambikli Kadının Yeni Alışkanlıkları Ülkesinde Şaşkınlık Yarattı

Genç kadının Türkiye'den ithal ettiği ve Mozambik'teki çevresi tarafından en çok yadırganan ilk alışkanlığı, yemeklerin yanında yoğurt tüketmek. Mozambik'te insanların yoğurdu pek bilmediğini, hele ki ana yemeklerin yanında katık olarak tüketilmesini çok garipsediklerini belirtti. Zaten bu alışkanlığımız pek çok ülkede tuhaf karşılanıyor. Genç kadın Türkiye'de geçirdiği zamanın ardından artık makarnanın dahi üzerine yoğurt dökmeden yiyemediğini ve yoğurtsuz bir sofra düşünemediğini samimi bir şekilde ifade etti.

İkinci büyük şaşkınlık yaratan alışkanlık ise eve kesinlikle ayakkabıyla girmemek ve misafirlere ev terliği ikram etmek. Mozambik kültüründe evlerin içine ayakkabıyla girilmesinin son derece normal olduğunu, bu yüzden gelen misafirlerden ayakkabılarını çıkarmalarını rica edip onlara terlik vermesinin oradaki insanlar tarafından oldukça tuhaf bir durum olarak değerlendirildiğini söyledi.

Listenin son maddesi ise Türk insanının kalbini en çok ısıtan noktalardan biri olan hayvan sevgisi. Mozambik'te sokak hayvanı kavramının pek yaygın olmadığını, evlerde kedi veya köpek besleyenlerin de bunu genellikle sevgi bağından ziyade fareleri uzak tutmak ya da hırsızlardan korunmak gibi tamamen işlevsel nedenlerle yaptığını paylaştı. Ancak Türkiye'deki insanların sokaktaki ve evdeki canlılara gösterdiği karşılıksız sevgiden çok etkilendiğini ve bu sayede kendisinin de bir kedi sahiplendiğini anlattı. Kedisini kucağına alıp sevdiğinde çevredekilerin hala şaşkın bakışlarına maruz kaldığını da ekleyerek, Türkiye'nin şefkat dolu kültürünün hayatına yaptığı güzel dokunuşu özetledi.