Moldova'nın Meşhur Romanita Kulesini Gezen Genç Binanın Geldiği Durumu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.05.2026 - 21:52

Sovyet mimarisi, bireysellikten ziyade kolektif yaşamı ve devletin gücünü vurgulayan, işlevselliğin ön planda olduğu bir anlayışla şekillenmişti. Estetik kaygıların yerini ideolojik bir görkem ve devasa boyutlara bıraktığı bu yapılar, bugün hala 'distopik' ama büyüleyici birer mühendislik mirası olarak ayakta. Hatta bazılarında yaşam da hala devam ediyor.

Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Romanita Kulesi'ni gezen 'acemredonmez' binanın görüntüleri paylaştı. Binanın görüntüsü hem ürküttü hem de hayran bıraktı.

Distopik görüntüsüyle hem ürküten hem hayran bırakan Romanita Kulesi hakkında birkaç bilgi;

  • Brütalizmin İkonu: 1970'lerde (tamamlanması 1986'yı bulmuş) inşa edilen bina, brütalist mimarinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak kabul edilir. Dairesel formu ve çıkıntılı balkonlarıyla çok karakteristik bir görüntüsü vardır.

  • Kişinev'in En Yüksek Konut Binası: Yaklaşık 73 metre yüksekliğinde ve 22 katlı olan yapı, uzun süre şehrin en yüksek konut binası olma unvanını taşımıştır.

  • Farklı Kullanım Amacı: Videoda da belirtildiği gibi, başlangıçta bir otel veya sanatoryum olarak tasarlanmış, ancak daha sonra ekonomik sebeplerle toplu konut (yurt/sosyal konut) olarak kullanılmaya başlanmıştır.

  • Zamanın Ötesinde Bir Tasarım: Mimarı Oleg Vronsky, binanın tepesine dönen bir restoran ve seyir terası yapmayı planlamış ancak bu proje hayata geçirilememiş.

  • Günümüzdeki Durumu: Bina bugün hala kullanımda olsa da, bakımsızlığı ve 'distopik' havasıyla bilinir. Hem yerel halk hem de Sovyet mimarisine ilgi duyan turistler ve fotoğrafçılar için popüler bir duraktır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
