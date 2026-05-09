Savaş Alanı Gibi: Yayla Evine Ayı Giren Kadın Evinin Son Halini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.05.2026 - 21:21 Son Güncelleme: 09.05.2026 - 21:24

Yayla evi pek çok kişinin hayali. Yayla evi denince akla temiz hava, sessizlik ve doğayla baş başa kalmak geliyor. Fakat elbette o doğanın içinde başka sakinler de var. Hatta onlar için senin evin yalnızca keşfedilecek yeni bir alan. Bu yüzden yayla evini korurken ciddi önlemler almak gerekiyor. 

Yayla evine ayı giren bir kadın evinin içindeki hasarı ve son halini paylaştı. Yayla evi hayali kuranlar, evin halini gördükten sonra hayallerini bir kere daha gözden geçirdi. 

Peki yayla evini vahşi hayvan saldırılarından korumak için ne yapmak gerekiyor?

Ayılar doğaları gereği yiyecek peşinde. Özellikle sonbahar öncesi kış uykusuna hazırlık döneminde kalori ihtiyaçları zirveye ulaşıyor. Yayla evlerindeki yiyecek kokusu, çöpler veya meyve bahçeleri ayıları bu alanlara çekiyor. Yiyecek bulan ayı aynı yere tekrar geliyor. Bunun önüne geçmek için;

  • Gıdaları Tamamen Tahliye Edin: Ayıların koku alma duyusu çok gelişmiştir. Evden ayrılırken açıkta veya dolapta hiçbir yiyecek, şeker, yağ veya konserve bırakmayın. Mutfak yüzeylerini sirkeyle silerek yemek kokularını tamamen yok edin.

  • Fiziksel Güvenliği Artırın: Zayıf kapı ve pencereler ayılara dayanamaz. Pencerelere demir parmaklık veya metal kepenk taktırın. Kapı önlerine yukarı bakan çivili levhalar (ayı paspası) yerleştirerek patisiyle yaklaşmasını engelleyin.

  • Caydırıcı Sistemler Kurun: Hareket sensörlü ışıklar veya insan sesi yayan radyolar kullanarak ayı üzerinde 'evde biri var' izlenimi yaratın. Çok riskli bölgelerde, evin etrafına hayvana zarar vermeyen düşük voltajlı elektrikli çit çekebilirsiniz.

  • Kimyasal Kokular Kullanın: Ayılar amonyak, naftalin ve çamaşır suyu kokusundan nefret eder. Evin girişine ve pencere önlerine amonyaklı bezler bırakmak, ayının hassas burnunu rahatsız ederek onu evden uzak tutacaktır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
