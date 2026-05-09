article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Süredir Ülkemizi Gezen Fransız Gezgin Türkiye'de Karşılaştığı Misafirperverliği Paylaştı

Bir Süredir Ülkemizi Gezen Fransız Gezgin Türkiye'de Karşılaştığı Misafirperverliği Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.05.2026 - 17:06

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere ülkemiz, misafirperverliği ile biliniyor. Kapıda ikram edilen çay, tanımadığın birine yol göstermek için verilen çaba, “Bir “şeye ihtiyacın var mı?” sorusunun gerçekten sorulması bizlere sıradan gelse de dışarıdan biri için bu sıcaklık inanılmaz görünüyor. Ülkemizi ziyaret eden ve özellikle köyleri dolaşan turistlerin en çok dikkatini çeken bu oluyor. 

'manman_bzh' isimli Fransız bir gezgin Türkiye'de karşılaştığı misafirperverliği sosyal medyada paylaştı. Video hem Türklerin hem benzer deneyimi yaşamış yabancıların beğenisini topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/manman_bzh/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir süredir Türkiye'yi gezen Fransız turist, Türkiye'deki seyahat deneyimini şöyle özetledi;

Bir süredir Türkiye'yi gezen Fransız turist, Türkiye'deki seyahat deneyimini şöyle özetledi;

'Urfa’dan sonra Doğu’ya doğru devam ettim, yolda bir kaplumbağayı 'kurtardım'. Akşam tepelerde çadır kurmak üzereyken köylülere buralarda kalıp kalamayacağımı sordum. Ayaküstü biraz konuştuktan sonra beni evlerine davet ettiler. Meğer üçü de imammış; biri köyün hocası, diğer ikisi de Diyarbakır’dan gelmiş. Diyarbakır’ı mutlaka görmem gerektiğini söylediler. Birlikte oturduk, çay içtik, yemek yedik ve namaz kıldık. Geceyi camide halıların üzerinde uyuyarak geçirdim, yoga matımdan çok daha rahattı... Ertesi sabah Nemrut Dağı’na doğru yola çıkmadan önce, yediğim en iyi yerel kahvaltıyla ağırlandım.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın