article/comments
article/share
Haberler
Video
Tartışma Başlattı: Alman İçerik Üreticisi Liam Carpenter, Türklerin Almancaya Kattığı O Kelimeyi Paylaştı

Tartışma Başlattı: Alman İçerik Üreticisi Liam Carpenter, Türklerin Almancaya Kattığı O Kelimeyi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.05.2026 - 13:25

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere Almanya'da çok fazla Türk yaşıyor. Elbette yıllar içinde birbirlerinin kültüründen de etkilendiler. Bu etkileşimin en bilinen örneklerinden biri 'döner'. Almanlar döneri bir tabak yemeği olmaktan çıkarıp modern bir fast food haline getirdi. Biz 'Almanlar dönerimizi çaldı' tartışması yaşarken bir yeni tartışma daha başladı. 

Milyonlarca takipçisi olan Alman içerik üreticisi Liam Carpenter, 'Oha' kelimesini onlarınmış gibi paylaştı. Haliyle bir tartışmanın da fitili ateşlendi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DXcDwyRCLqn/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki 'oha' Türkçe mi Almanca mı?

Peki 'oha' Türkçe mi Almanca mı?

'Oha' kelimesi özbeöz Türkçe kökenlidir ve aslında öküzleri veya atları durdurmak için kullanılan bir ünlemdir. Köylerde veya tarımla uğraşılan yerlerde hayvanın hızını kesmesi veya durması için 'Ohaaa' diye bağırılır.

Argoya ve Günlük Dile Geçişi

Zamanla bu kelime, insanların davranışlarını 'durdurmak' veya aşırılığa tepki vermek için mecazi olarak kullanılmaya başlandı. Günümüzde ise o 'durdurma' anlamı biraz geri planda kaldı ve tamamen 'inanılmaz/şok edici' durumlar için kullanılan bir şaşkınlık ifadesine dönüştü.

👇

👇
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın