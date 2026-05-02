article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cem Küçük Abdülkadir Selvi Hakkında Bombayı Patlattı

02.05.2026 - 12:36

Gazeteci Cem Küçük, Abdülkadir Selvi’nin kabine değişikliği yazıları üzerinden ilginç bir iddiada bulundu. Abdülkadir Selvi'nin sık sık 'Kabine Değişecek' yazıları yazdığını söyleyen Cem Küçük, '50 kere yazdı. Biz de tartışıyoruz. Meğer böyle isteniyormuş' dedi.

Kaynak: TGRT Haber-Medya Kritik

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Buradan izleyebilirsiniz:

"Meğer böyle isteniyormuş."

Cem Küçük, gazeteci Abdülkadir Selvi'nin sık sık yazdığı 'kabine değişimi' yazılarına değindi. Bu yazıların 'yazdırıldığını' iddia eden Küçük, şu sözleri kullandı:

'Belki de bu isteniyor. Şimdi ben Bakanlar Kurulu ile ilgili bir şey söyleyeyim. Ben Bakanlar Kurulu kararları…  Bu yüzde yüz bilgidir. Bence Cumhurbaşkanı bir dönem hani 'Erdoğan, bu tartışılsın' tamam mı, veriyordu bunu Abdülkadir Selvi’ye… Söylüyorlardı, yazıyordu. Hiçbir dediği çıkmıyordu. Abdülkadir abi iyi bir gazeteci, severim ama; 50 kere yazdı. Abdülkadir abi benim arkadaşım, abim yani. Ben beraber çalıştım, hukukum iyidir onunla. Şeyimiz yok ama ona da söyledim bunu. Bazen yazıyor 'kabine değişecek' diye, biz de tartışıyoruz. Kaç kere oldu bu? Sonra ben bunu bir deştim... Ya meğer böyle isteniyormuş.'

Cem Küçük'ün bu ifadeleri kullanmasının ardından Medya Kritik programının moderatörü Pınar Işık Ardor, 'Her şeyi ortaya döküyorsun Cem' yanıtını verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın