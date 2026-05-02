Cem Küçük Abdülkadir Selvi Hakkında Bombayı Patlattı

Cem Küçük, gazeteci Abdülkadir Selvi'nin sık sık yazdığı 'kabine değişimi' yazılarına değindi. Bu yazıların 'yazdırıldığını' iddia eden Küçük, şu sözleri kullandı:

'Belki de bu isteniyor. Şimdi ben Bakanlar Kurulu ile ilgili bir şey söyleyeyim. Ben Bakanlar Kurulu kararları… Bu yüzde yüz bilgidir. Bence Cumhurbaşkanı bir dönem hani 'Erdoğan, bu tartışılsın' tamam mı, veriyordu bunu Abdülkadir Selvi’ye… Söylüyorlardı, yazıyordu. Hiçbir dediği çıkmıyordu. Abdülkadir abi iyi bir gazeteci, severim ama; 50 kere yazdı. Abdülkadir abi benim arkadaşım, abim yani. Ben beraber çalıştım, hukukum iyidir onunla. Şeyimiz yok ama ona da söyledim bunu. Bazen yazıyor 'kabine değişecek' diye, biz de tartışıyoruz. Kaç kere oldu bu? Sonra ben bunu bir deştim... Ya meğer böyle isteniyormuş.'

Cem Küçük'ün bu ifadeleri kullanmasının ardından Medya Kritik programının moderatörü Pınar Işık Ardor, 'Her şeyi ortaya döküyorsun Cem' yanıtını verdi.