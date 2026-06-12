İsrail'in İrlanda'da Yapacağı Maça Büyük Tepki Geldi: Maç Tarafsız ve Seyircisiz Sahada Olacak
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İrlanda Futbol Federasyonu (Football Association of Ireland), futbolcular ve taraftarların Gazze’de yaşamını yitiren Filistinli sivillere yönelik tepkilerinin ardından, İsrail ile oynanacak Uluslar Ligi maçına ilişkin bir değişiklik yapıldığını açıkladı.
Alınan karara göre karşılaşma, seyircisiz oynanmak üzere tarafsız bir sahaya taşındı. İsrail ile yapılacak müsabakaya ilişkin düzenlemenin, güvenlik ve atmosfer gerekçeleriyle revize edildiği belirtildi.
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Tepkiler maçın yerini değiştirdi.
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Federasyon açıklama yayınladı.
İrlanda, UEFA'ya İsrail'in men edilmesi için başvuru yapmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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