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İsrail'in İrlanda'da Yapacağı Maça Büyük Tepki Geldi: Maç Tarafsız ve Seyircisiz Sahada Olacak

İsrail'in İrlanda'da Yapacağı Maça Büyük Tepki Geldi: Maç Tarafsız ve Seyircisiz Sahada Olacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.06.2026 - 19:44
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İrlanda Futbol Federasyonu (Football Association of Ireland), futbolcular ve taraftarların Gazze’de yaşamını yitiren Filistinli sivillere yönelik tepkilerinin ardından, İsrail ile oynanacak Uluslar Ligi maçına ilişkin bir değişiklik yapıldığını açıkladı.

Alınan karara göre karşılaşma, seyircisiz oynanmak üzere tarafsız bir sahaya taşındı. İsrail ile yapılacak müsabakaya ilişkin düzenlemenin, güvenlik ve atmosfer gerekçeleriyle revize edildiği belirtildi.

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Tepkiler maçın yerini değiştirdi.

Tepkiler maçın yerini değiştirdi.

İrlanda Futbol Federasyonu (FAI), İrlanda Cumhuriyeti’nin İsrail ile oynayacağı Uluslar Ligi karşılaşmasının seyircisiz olarak ve tarafsız bir sahada oynanacağını açıkladı. Kararın, Gazze’de yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinli sivillere yönelik futbolcular ve taraftarlar tarafından gösterilen tepkilerin ardından alındığı belirtildi.

Federasyon açıklama yayınladı.

Federasyon açıklama yayınladı.

İrlanda, rakibini 4 Ekim’de Dublin’deki Aviva Stadyumu’nda ağırlayacaktı. Ayrıca 27 Eylül’de İsrail’in ev sahipliğinde oynanması planlanan bir diğer karşılaşmanın da tarafsız bir sahaya alınması bekleniyor.

Maç öncesinde İrlandalı futbolcular, taraftarlar ve bazı ünlü isimler boykot çağrısıyla bir kampanya başlatmıştı.

İrlanda Futbol Federasyonu (FAI) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Çeşitli paydaşlarla yapılan görüşmelerin ardından, operasyonel zorlukların maçın evimizde oynanmasını olumsuz etkileyebileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle karşılaşma Aviva Stadyumu dışında bir yerde oynanacaktır.”

İrlanda, UEFA'ya İsrail'in men edilmesi için başvuru yapmıştı.

İrlanda, UEFA'ya İsrail'in men edilmesi için başvuru yapmıştı.

İrlanda, Avrupa Birliği içinde İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşa en sert tepki gösteren ülkelerden biri olurken, futbol camiası da bu tutumu sahaya yansıttı.

İrlanda Futbol Federasyonu üyeleri, 2025’in sonlarında yapılan oylamada büyük çoğunlukla yönetim kurulundan, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’ne (UEFA) İsrail Futbol Federasyonu’nun Avrupa turnuvalarından derhal çıkarılması için çağrı yapılmasını talep etti.

Birleşmiş Milletler’e bağlı bazı uzmanlar da, BM Soruşturma Komisyonu raporuna dayanarak Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve UEFA’ya İsrail’in uluslararası futboldan men edilmesi çağrısında bulundu. Raporda İsrail’in Gazze’de soykırım suçu işlediği iddia edildi.

İsrail ise bu iddiaları reddederek raporu “skandal” olarak nitelendirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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