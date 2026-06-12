İsrail'in İrlanda'da Yapacağı Maça Büyük Tepki Geldi: Maç Tarafsız ve Seyircisiz Sahada Olacak

İrlanda, rakibini 4 Ekim’de Dublin’deki Aviva Stadyumu’nda ağırlayacaktı. Ayrıca 27 Eylül’de İsrail’in ev sahipliğinde oynanması planlanan bir diğer karşılaşmanın da tarafsız bir sahaya alınması bekleniyor.

Maç öncesinde İrlandalı futbolcular, taraftarlar ve bazı ünlü isimler boykot çağrısıyla bir kampanya başlatmıştı.

İrlanda Futbol Federasyonu (FAI) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Çeşitli paydaşlarla yapılan görüşmelerin ardından, operasyonel zorlukların maçın evimizde oynanmasını olumsuz etkileyebileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle karşılaşma Aviva Stadyumu dışında bir yerde oynanacaktır.”