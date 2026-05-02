article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ara Tatil Kaldırılıyor! Bakan Yusuf Tekin Yeni Formülü Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.05.2026 - 09:44

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ‘2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı’na dair açıklamalarda bulundu. Okullarda güvenlik tedbirlerine dair yeni düzenlemelerin yolda olduğunu belirten Tekin, ara tatillerle ilgili de konuştu. Bakan Yusuf Tekin, ara tatil uygulamasının kaldırılacağının sinyalini verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026-2027 eğitim-öğretim yılı için yeni güvenlik tedbirleri alınacak.

Okullarda yaşanan saldırıların ardından güvenlik protokolleri yeniden masaya yatırıldı. Milli Eğitim Bakanı Yuusf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında yeni tedbirlerin hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan Tekin, okullarda kolluk kuvveti bulundurmanın sürdürülebilir olmadığını belirterek, doğrudan eğitim kurumları için yetiştirilmiş, özel eğitimli personelden oluşan yeni bir güvenlik modelinin 2026-2027 döneminde devreye alınacağını duyurdu.

Ara tatil kaldırılacak mı?

Eğitim gündeminin en çok tartışılan başlığı olan ara tatiller için de radikal bir değişiklik sinyali geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Ara tatil kaldırılacak mı?' sorusunu yanıtladı. Bakan Tekin, ara tatillerin kaldırılarak yaz tatiline eklenebileceğini açıkladı.

Tekin'in açıklamalarına göre bu modelde eğitim süresi kısalmayacak; ancak okullar daha geç açılıp daha erken kapanarak öğrencilere kesintisiz ve daha uzun bir yaz tatili imkanı sunulacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın