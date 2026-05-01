Müge Anlı’nın 'Kampanyalı' Büyücüye 2 Milyon TL Kaptıran Kadınla İmtihanı

Müge Anlı’nın 'Kampanyalı' Büyücüye 2 Milyon TL Kaptıran Kadınla İmtihanı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.05.2026 - 21:03

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen konu, akıllara durgunluk verdi. Eşi tarafından aldatılarak terk edilen bir kadın, yuvasını kurtarmak için üfürükçülere başvurdu. İlk üfürükçüye 200 bin lirasını kaptıran kadın bu kez 'para iadesi' olsun diye başka bir üfürükçüye başvurdu. Hızını alamayan kadın, ikinci büyücüye ise tam 1 milyon 700 bin TL ödedi. Kadın, büyücünün 'kampanya' yaptığını da anlattı. Söz konusu olay X'te gündem oldu.

Olayın küçük bir kısmını buradan izleyebilirsiniz:

Birinci üfürükçüye 200 bin TL, ikinci "kampanyalı" üfürükçüye 1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı.

Birinci üfürükçüye 200 bin TL, ikinci "kampanyalı" üfürükçüye 1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının konuğu eşi tarafından aldatılan Gülfer Hanım oldu. Eşinin kendisini aldattığını söyleyen Gülfer Hanım, eşi eve dönsün diye üfürükçülerin kapısını çaldı. Gülfer Hanım, yuvasını kurtarmak için büyücülere başvurunca elindeki her şeyi kaybetti. İlk etapta eşini geri getirmek için bir üfürükçüye 200 bin lirasını kaptıran kadın, dolandırıldığını anlayınca daha da ilginç bir yönteme başvurdu.

Kaptırdığı parayı geri alabilmek için internet üzerinden 'indirimli ve kampanyalı' başka bir büyücü bulan kadın, bu kez de 'para iade büyüsü' yaptırmak için servet harcadı. Döngü bununla da sınırlı kalmadı; eşine duyduğu öfke artınca bu kez de aynı şahsa 'ölüm büyüsü' yaptırarak daha fazla ödeme yaptı. Son büyücüye 1 milyon 700 bin TL'sini kaptıran kadın, dolandırıldığını anlayınca parasını geri alabilmek için Müge Anlı'ya çıktı.

Söz konusu olay X'te gündem oldu. İşte yorumlardan birkaçı👇🏻

Söz konusu olay X'te gündem oldu. İşte yorumlardan birkaçı👇🏻
'Müge Anlı’da biri var, kocası aldatıp terk etmiş. Kadın, kocası dönsün diye büyü yaptırdığı büyücüye parasını kaptırmış. Sonra parasını kurtarmak için kampanyalı başka bir büyücü bulmuş, para iade büyüsü yaptırmak için ona daha fazla para kaptırmış, kocasına da ekstra ölüm büyüsü yaptırmış. Döngüye bak. Şu an ne kocası var ne parası. Sadece büyücüsü var. Müge Anlı da diyor ki: 'Kocana ölüm büyüsü yaptırdığında büyücü sana gün verdi mi şu gün ölecek diye?' Kadın diyor 'Hayır'. O da diyor ki 'O zaman nasıl anladın dolandırıldığını adam ölecek belki?'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
