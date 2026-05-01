Müge Anlı’nın 'Kampanyalı' Büyücüye 2 Milyon TL Kaptıran Kadınla İmtihanı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının konuğu eşi tarafından aldatılan Gülfer Hanım oldu. Eşinin kendisini aldattığını söyleyen Gülfer Hanım, eşi eve dönsün diye üfürükçülerin kapısını çaldı. Gülfer Hanım, yuvasını kurtarmak için büyücülere başvurunca elindeki her şeyi kaybetti. İlk etapta eşini geri getirmek için bir üfürükçüye 200 bin lirasını kaptıran kadın, dolandırıldığını anlayınca daha da ilginç bir yönteme başvurdu.

Kaptırdığı parayı geri alabilmek için internet üzerinden 'indirimli ve kampanyalı' başka bir büyücü bulan kadın, bu kez de 'para iade büyüsü' yaptırmak için servet harcadı. Döngü bununla da sınırlı kalmadı; eşine duyduğu öfke artınca bu kez de aynı şahsa 'ölüm büyüsü' yaptırarak daha fazla ödeme yaptı. Son büyücüye 1 milyon 700 bin TL'sini kaptıran kadın, dolandırıldığını anlayınca parasını geri alabilmek için Müge Anlı'ya çıktı.