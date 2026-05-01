Marmaray'da Yeni Dönem Başlıyor: Yeni Saatler Eklendi

Ankara'dan hareket eden ve gece yarısına doğru İstanbul Söğütlüçeşme istasyonuna ulaşan Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcularının yaşadığı aktarma sorunu çözüme kavuştu. Bugüne kadar sadece cuma ve cumartesi günleri uygulanan gece seferleri, 3 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla haftanın her günü kesintisiz olarak hizmet verecek.