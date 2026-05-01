Marmaray'da Yeni Dönem Başlıyor: Yeni Saatler Eklendi

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.05.2026 - 20:33

Ankara-İstanbul arası seyahat eden yolcular için ulaşımda yeni bir adım atıldı. TCDD tarafından yapılan yeni düzenleme ile Marmaray sefer saatlerinde değişiklik meydana geldi. Söz konusu değişiklik Marmaray'ın resmi X hesabından vatandaşlarla paylaşıldı.

Ek seferler 3 Mayıs Pazar gününden itibaren kalıcı hale getirildi.

Ankara'dan hareket eden ve gece yarısına doğru İstanbul Söğütlüçeşme istasyonuna ulaşan Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcularının yaşadığı aktarma sorunu çözüme kavuştu. Bugüne kadar sadece cuma ve cumartesi günleri uygulanan gece seferleri, 3 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla haftanın her günü kesintisiz olarak hizmet verecek.

Yeni sefer saatleri ve detaylar.

Marmaray'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda sefer saatleri şöyle açıklandı:

'Sayın Yolcularımız,

Artan yolcu talebinin karşılanması ve Ankara’dan saat 19.50 hareketli, Söğütlüçeşme istasyonuna saat 23.58 varışlı yüksek hızlı tren seferini kullanan yolcularımızın aktarma imkânlarının iyileştirilmesi amacıyla cuma ve cumartesi günleri işletilmekte olan;

📍23.20 hareketli Gebze-Halkalı ve

📍23.28 hareketli Halkalı-Gebze 

Marmaray seferleri 3 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla haftanın her günü işletilecektir.

Önemle duyurur, keyifli yolculuklar dileriz.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
