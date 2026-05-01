Türkiye'nin Dev Giyim Markasında İşçiler Üretimi Durdurdu

Markanın yurt dışında üretimini büyüttüğünü ancak Türkiye'deki işçinin hakkını görmezden geldiğini belirten Önal, şu açıklamalarda bulundu:

“Üstelik sadece yatırım yapmakla kalmamış, yurt dışında binlerce işçi çalıştırarak üretimini büyütmüştür. Kendi kazancı söz konusu olduğunda sınır tanımayan bu anlayış, Türkiye’deki işçinin hakkı söz konusu olduğunda suskunluğa bürünmektedir. Mısır’da büyüyen yatırımlar, Türkiye’de küçülen hakların bahanesi olamaz! Bu ülkede üretim yapan işçi, başka ülkelerdeki ucuz emekle tehdit edilemez.

Bu yaklaşım, elbette yalnızca bir yatırım tercihi değil. Ülkemizde istihdamı daraltan, işçiyi güvencesizliğe iten ve sendikal örgütlülüğü zayıflatmayı hedefleyen bilinçli bir politikadır. Bugün Türkiye’de tekstil sektörü ağır bir darboğazdan geçmektedir. Artan hayat pahalılığı karşısında işçi geçim mücadelesi verirken, bazı işverenler çözümü işçinin hakkını kısmakta ve üretimi yurt dışına kaydırmakta aramaktadır. Bu yatırım tercihi değil, emeği ucuzlatma operasyonudur. İşverene buradan açık ve son çağrıda bulunuyoruz. Hukuku hiçe sayan yaklaşımlardan derhal vazgeçin. İşçinin hakkını verin. Toplu iş sözleşmesi sürecini tıkayan değil, hakkaniyetle sonuçlandıran bir irade ortaya koyun.'