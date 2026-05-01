Türkiye'nin Dev Giyim Markasında İşçiler Üretimi Durdurdu

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.05.2026 - 17:09

Türkiye tekstil sektörünün devlerinden, Colin’s markasının bağlı olduğu Eroğlu Moda işçileri greve çıktı. Öz İplik İş Sendikası ile işveren arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine işçiler, üretimi durdurdu. İşçiler, İstanbul Avcılar’daki fabrika önünde grev pankartlarını açtı.

Türkiye'nin dev giyim markası Colin's işçileri İstanbul'da grev başlattı. Grevin merkezinde sadece ücret artışı değil, şirketin üretim stratejisi de yer alıyor. Sendika temsilcileri, Eroğlu Moda’nın Çorlu ve Aksaray’daki üretimlerini durdurarak rotayı Mısır’a kırmasına sert tepki gösterdi. 

Fabrika önünde toplanan işçiler adına konuşan Öz İplik-İş İstanbul Şube Başkanı Hacı Bayram Önal, işverenin Türkiye’deki kazanımlarıyla yurt dışında devasa yatırımlar yaptığını ancak kendi ülkesindeki işçisine 'yok' dediğini vurguladı.

Markanın Mısır'da büyüyen yatırımlar yaptığı belirtilirken Türkiye'deki işçilerin hakkının verilmediği dile getirildi.

Markanın yurt dışında üretimini büyüttüğünü ancak Türkiye'deki işçinin hakkını görmezden geldiğini belirten Önal, şu açıklamalarda bulundu:

“Üstelik sadece yatırım yapmakla kalmamış, yurt dışında binlerce işçi çalıştırarak üretimini büyütmüştür. Kendi kazancı söz konusu olduğunda sınır tanımayan bu anlayış, Türkiye’deki işçinin hakkı söz konusu olduğunda suskunluğa bürünmektedir. Mısır’da büyüyen yatırımlar, Türkiye’de küçülen hakların bahanesi olamaz! Bu ülkede üretim yapan işçi, başka ülkelerdeki ucuz emekle tehdit edilemez.

Bu yaklaşım, elbette yalnızca bir yatırım tercihi değil. Ülkemizde istihdamı daraltan, işçiyi güvencesizliğe iten ve sendikal örgütlülüğü zayıflatmayı hedefleyen bilinçli bir politikadır. Bugün Türkiye’de tekstil sektörü ağır bir darboğazdan geçmektedir. Artan hayat pahalılığı karşısında işçi geçim mücadelesi verirken, bazı işverenler çözümü işçinin hakkını kısmakta ve üretimi yurt dışına kaydırmakta aramaktadır. Bu yatırım tercihi değil, emeği ucuzlatma operasyonudur. İşverene buradan açık ve son çağrıda bulunuyoruz. Hukuku hiçe sayan yaklaşımlardan derhal vazgeçin. İşçinin hakkını verin. Toplu iş sözleşmesi sürecini tıkayan değil, hakkaniyetle sonuçlandıran bir irade ortaya koyun.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
