Hangi Altın Alınmalı? Gram Altın, Çeyrek ve Cumhuriyet Karşılaştırması

Hangi Altın Alınmalı? Gram Altın, Çeyrek ve Cumhuriyet Karşılaştırması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.04.2026 - 16:36

Türkiye’de yatırım denilince akla gelen ilk güvenli liman olan altın, 2026 yılında da hem bireysel yatırımcının hem de ekonomi yönetiminin odağında kalmaya devam ediyor. Ancak piyasadaki çeşitlilik, 'Hangi altını almalı?' sorusunu da beraberinde getiriyor. Uluslararası piyasalardaki ons hareketliliğinden iç piyasadaki işçilik maliyetlerine kadar tüm detayları kapsayan 2026 altın rehberi!

Piyasanın Kalbi: Ons ve Gram Altın Dengesi

Piyasanın Kalbi: Ons ve Gram Altın Dengesi

Altın fiyatlarının ana belirleyicisi olan ons altın, 31.1035 gramlık ağırlığıyla küresel piyasaların referans noktası olmayı sürdürüyor. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ons altının küresel piyasanın nabzını tutan en temel gösterge olduğunu ve Türkiye’deki tüm fiyatlamaların bu referansa göre şekillendiğini vurguluyor.

İç piyasada en çok tercih edilen gram altın ise, ons fiyatının döviz kuruyla harmanlanıp 31.1035'e bölünmesiyle hesaplanıyor. Yatırımcılar için en az işçilik maliyeti sunan bu birim, 2026 yılında da portföylerin vazgeçilmezi konumunda.

Çeyrekten Cumhuriyete: Hangisi Kaç Gram?

Çeyrekten Cumhuriyete: Hangisi Kaç Gram?

Geleneksel yatırımı tercih edenler için seçenekler oldukça net ancak hesaplamalar kritik:

Çeyrek Altın: 1.75 gram ağırlığında ve 22 ayar saflıkta. İşçilik payı orta seviyede seyrediyor.

Tam Altın: Çeyrek altının tam 4 katı (7.0 gram) ağırlığa sahip olsa da, işçilik farkları nedeniyle fiyat her zaman tam 4 katı olmayabiliyor.

Cumhuriyet Altını: 7.2 gramlık ağırlığıyla Türkiye'nin en popüler yatırım aracı. 22 ayar saflığı ve standart işçiliği ile hem hediye hem de tasarruf için ilk sırada.

Gizli Maliyet: İşçilik Farkına Dikkat!

Gizli Maliyet: İşçilik Farkına Dikkat!

Sosyal güvenlik ve piyasa uzmanı Ali Tezel, altın alım-satımı yapacak vatandaşları uyararak; 'Altın alırken mutlaka ağırlık ve milyem (saflık derecesi) bilgilerini sorgulayın. Mağduriyet yaşamamak adına sadece lisanslı ve güvenilir kuyumcularla işlem yapın' ifadelerini kullanıyor.

Altın alırken en çok düşülen hataların başında işçilik maliyetlerini göz ardı etmek geliyor.

Külçe Altın: %0.5 ile %2 arasında değişen çok düşük işçilikle saf yatırım arayanlara hitap ediyor.

Ziynet Altın: Estetik kaygılar ve tasarım işin içine girdiğinde işçilik payı %15'lere kadar çıkabiliyor. Bu da bozdururken daha fazla kayıp anlamına geliyor.

*Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.*

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
