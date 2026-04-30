Altın İçin Dev Hamle! 5 Ülke Yeni Para Birimi İçin Harekete Geçti

Küresel piyasalarda taşlar yerinden oynuyor. Batı’nın finansal yaptırımları bir silah olarak kullanması, gelişmekte olan ülkeleri 'güvenli liman' arayışına itti. Aralarında Türkiye, Çin ve Rusya’nın da bulunduğu dev ekonomiler, dolara olan bağımlılığı azaltmak adına fiziksel altın stoklarını rekor seviyelere taşıyor.

Deutsche Bank raporuna göre gelişmekte olan ülkelerin rezervlerindeki altın payını yüzde 40 seviyesine çıkarma hedefi, piyasada eşi benzeri görülmemiş bir yükselişi tetikleyebilir. Raporda, önümüzdeki 5 yıl içinde ons altın fiyatlarının 8.000 dolar seviyesine kadar tırmanabileceği öngörülüyor.