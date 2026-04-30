Altın İçin Dev Hamle! 5 Ülke Yeni Para Birimi İçin Harekete Geçti

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.04.2026 - 15:19

Dünya devlerinden Deutsche Bank, jeopolitik kutuplaşmanın derinleştiği bir senaryoda altının geleceğine dair ezber bozan bir rapor yayımladı. Rapora göre BRICS ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) altına dayalı ortak bir para biri arayışında.

Altın fiyatları 8 bin dolara ulaşabilir.

Küresel piyasalarda taşlar yerinden oynuyor. Batı’nın finansal yaptırımları bir silah olarak kullanması, gelişmekte olan ülkeleri 'güvenli liman' arayışına itti. Aralarında Türkiye, Çin ve Rusya’nın da bulunduğu dev ekonomiler, dolara olan bağımlılığı azaltmak adına fiziksel altın stoklarını rekor seviyelere taşıyor.

Deutsche Bank raporuna göre gelişmekte olan ülkelerin rezervlerindeki altın payını yüzde 40 seviyesine çıkarma hedefi, piyasada eşi benzeri görülmemiş bir yükselişi tetikleyebilir. Raporda, önümüzdeki 5 yıl içinde ons altın fiyatlarının 8.000 dolar seviyesine kadar tırmanabileceği öngörülüyor.

5 ülke altına dayalı ortak para birimi çıkarabilir.

Rapordaki en dikkat çekici detaylardan biri de BRICS ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) hamleleri. Bu ülkelerin kendi aralarındaki ticarette altına dayalı ortak bir para birimi kurma arayışları, doların küresel hakimiyetine doğrudan bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz yıl finans tarihinde bir ilk yaşandı. Dünyadaki toplam altın stokunun değeri, ABD Hazine tahvillerinin toplam değerini ilk kez geride bıraktı. Deutsche Bank analistleri bu durumu şu çarpıcı notla özetliyor:

'Tarihin dönüşüne tanıklık ediyoruz. Altın artık dünyanın en büyük ve en güvenli varlık sınıfı haline geldi.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
