"Bosch Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak" İddiasına Renault Türkiye Eski CEO'sundan Çarpıcı Yorum

Söz konusu iddialara bir yorum da Renault Türkiye eski CEO'su Hakan Doğu'dan geldi. X hesabından yorum yapan Doğu, 'Türkiye sanayisi çok ağır yaralı' sözleriyle gelinen süreci anlattı.

Doğu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Bursa'nın, Türkiye'nin ve Bosch'un göz bebeği fabrikalarından olan Bosch Bursa fabrikası, kurulduğu günden beri hep büyümüştür.

Özellikle dizel enjektör üretiminde Bosch'un dünya merkezi olan fabrika her zaman Bosch içinde en önemli üretim tesislerinden biri olmuştur.

Hayatında dünyanın her yerinde sayısız otomotiv fabrikası gezmiş biri olarak (Türk milliyetçiliğide yapmadan) şunu söyliyeyim: 'hayatımda gezdiğim en mükemmel 4-5 fabrikadan biridir.'

5.000 mavi yaka ve 900 beyaz yaka çalıştıran fabrikadan, bu yıl içinde 1.150 mavi yaka, 250 beyaz yakalı işten çıkarılacağı belirtiliyor haberlerde. Neredeyse çalışanların yüzde 22'si.

🚩Önce dizel sistemlerinde VW dizel gate skandalı ile darbe yiyen fabrika,

🚩Daha sonra benzinli motor enjeksiyon sistemleri ile desteklendi.

🚩Sonra elektrikli araçlar yaşanan pazar kayıpları geldi

🚩Bosch bu teknoloji ile ilgili yatırımlarını Almanya'da tuttu

🚩Sonuç: Bursa fabrikası aktivitesi korunamadı.

🚩Aynı şekilde aşırı değerli TRY nedeni ile euro bazında pahallı kalan işçilik ile bu göz bebeği fabrika için bu karar alındı.

Bu arada Bosch sadece Türkiye değil tüm dünyada üretim tesislerinde optimizasyon yapıyor, ancak bu tip kararlar en kârlı fabrikada alınmaz, bu da bu fabrikanın bu açıdan eski günlerinden çok uzakta olduğunu gösteriyor.

Bu yıl otomotivin kışını yaşıyoruz. Türkiye sanayisi çok ağır yaralı.

Sanayisini kahır ekseriyet sevmeyen bir halkımız olduğundan, aslında burada boşuna yazıyorum, ama neyse😉'