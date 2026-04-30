Otomotiv Devi Türkiye’de Motosiklet Fabrikası Açtı

Honda Türkiye, İzmir Aliağa'da hayata geçirdiği motosiklet üretim fabrikasının açılışını gerçekleştirdiği tören ile yaptı. Proje, ilk etapta 300 kişiye iş imkanı sunuyor. Yıllık 100 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olan fabrika, tek vardiya sistemiyle başlayacak olsa da talebe göre kapasitesini 200 bine kadar çıkarabilecek. Fabrikanın tam kapasiteyle çalışması durumunda istihdamın 800 kişiye ulaşması hedefleniyor.

Honda Motor Avrupa Başkanı Jaeger de Türkiye'nin Honda için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Jaeger, 'Bu yatırım, pazara duyduğumuz güvenin, Türkiye'nin küresel işimizdeki öneminin ve uzun vadeli işbirliği ile ortak refaha olan bağlılığımızın güçlü bir göstergesidir. Bu tesisin hem Honda’nın küresel üretim ağına hem de Türkiye'nin sanayi gelişimine, istihdamına ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz' şeklinde konuştu.