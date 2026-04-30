article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Otomotiv Devi Türkiye’de Motosiklet Fabrikası Açtı

Otomotiv Devi Türkiye’de Motosiklet Fabrikası Açtı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.04.2026 - 11:10

Japon otomotiv devi Honda, İzmir Aliağa'da motosiklet fabrikası kurdu. Fabrikanın açılışı görkemli törenle gerçekleşti.  100 bin metrekarelik devasa bir alanda faaliyet gösterecek olan tesisin hem istihdam hem de yerli üretim kapasitesiyle Türkiye ekonomisine can suyu olması bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Honda, Türkiye’de motosiklet fabrikası açtı.

Honda, Türkiye’de motosiklet fabrikası açtı.

Honda Türkiye, İzmir Aliağa'da hayata geçirdiği motosiklet üretim fabrikasının açılışını gerçekleştirdiği tören ile yaptı. Proje, ilk etapta 300 kişiye iş imkanı sunuyor. Yıllık 100 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olan fabrika, tek vardiya sistemiyle başlayacak olsa da talebe göre kapasitesini 200 bine kadar çıkarabilecek. Fabrikanın tam kapasiteyle çalışması durumunda istihdamın 800 kişiye ulaşması hedefleniyor.

Honda Motor Avrupa Başkanı Jaeger de Türkiye'nin Honda için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Jaeger, 'Bu yatırım, pazara duyduğumuz güvenin, Türkiye'nin küresel işimizdeki öneminin ve uzun vadeli işbirliği ile ortak refaha olan bağlılığımızın güçlü bir göstergesidir. Bu tesisin hem Honda’nın küresel üretim ağına hem de Türkiye'nin sanayi gelişimine, istihdamına ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz' şeklinde konuştu.

İlk model Haziran ayında satışa sunulacak.

İlk model Haziran ayında satışa sunulacak.

Motosiklet tutkunlarının merakla beklediği 'yerli' üretim sorusu da yanıt buldu. Honda Türkiye Başkan Yardımcısı Bülent Kılıçer, fabrikada banttan inecek ilk modelin, şehir içi kullanımın gözdesi PCX 125 cc scooter olacağını açıkladı. Düşük yakıt tüketimi ve ekonomik işletim maliyetleriyle dikkat çeken modelin, Türkiye pazarındaki talebin yüzde 40'ını karşıladığı vurgulandı.

Honda Türkiye'nin Aliağa fabrikasında üretilecek ilk model olan PCX125'in haziran ayında Türkiye pazarında satışa sunulacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın