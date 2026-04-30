article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Uzman İsim Altın Fiyatlarında Yeni Rakamları Duyurdu

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.04.2026 - 09:15

Küresel piyasalar, savaşın gölgesinde altın, petrol ve emtia fiyatlarını fiyatlamaya devam ederken, Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen’den yatırımcıyı yakından ilgilendiren teknik analizler geldi. Katıldığı televizyon programında ons altın tarafındaki kırılmalara dikkat çeken Ergezen altın fiyatlarında yeni bir fiyat aralığına girildiğini belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzman isimden altın fiyatlarıyla ilgili yeni uyarı geldi.

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın fiyatlarına dair açıklamalarda bulundu. Ons altın fiyatında 4 bin 650 doların anahtar rol oynadığını vurgulayan Ergezen, bu seviyenin altında gerçekleşen kapanışların piyasa baskısını artırdığını ifade etti. 

Ergezen, altın fiyatlarına dair şöyle konuştu:

'4650 seviyesi önemli bir seviyeydi. Gelen haberlerle birlikte onun altında bir kapanış gerçekleştirdik ve destek seviyelerine yeniden gelmiş durumda. Yani 4580 dolar seviyelerine, ara destek seviyelerine gelmiş durumda. Tabii 4 bin 650 seviyesinin altında kaldığı sürece bizim aşağıda yeniden 4 bin 400–4 bin 500 bandına gitme ihtimalimiz oldukça yüksek. O yüzden de 4 bin 650 seviyesi yukarı geçilmediği sürece temkinli olunmasında fayda var diyebilirim.'

Dolar güçlü, altın baskı altında.

Piyasanın yeni bir denge arayışında olduğunu kaydeden uzman, daha önce takip edilen 4.650 - 4.900 bandının yerini 4.400 – 4.650 bandına bıraktığını söyledi. Dolar endeksinin güçlü seyretmesinin altın üzerindeki aşağı yönlü baskıyı tetiklediğini belirten Ergezen, 'Bir önceki bant 4 bin 650–4 bin 850, 4 bin 900 bandıydı diyebiliriz. Şimdi onun altında 4 bin 400–4 bin 650 bandının içerisine girmiş durumdayız. Burada aşağı yönlü baskılar var. Baktığımız zaman dolar endeksi de güçlü kalmaya devam ediyor. Dolar endeksinin güçlü kalması demek zayıf altın demek, zayıf ons demek' ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları: Altın bugün ne kadar?

30 Nisan Perşembe altın fiyatları şöyle oldu:

Gram altın fiyatı

Gram altın 6 bin 633 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 10 bin 792 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 21 bin 578 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 43 bin 18 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 565 dolar

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın