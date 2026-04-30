Uzman İsim Altın Fiyatlarında Yeni Rakamları Duyurdu

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın fiyatlarına dair açıklamalarda bulundu. Ons altın fiyatında 4 bin 650 doların anahtar rol oynadığını vurgulayan Ergezen, bu seviyenin altında gerçekleşen kapanışların piyasa baskısını artırdığını ifade etti.

Ergezen, altın fiyatlarına dair şöyle konuştu:

'4650 seviyesi önemli bir seviyeydi. Gelen haberlerle birlikte onun altında bir kapanış gerçekleştirdik ve destek seviyelerine yeniden gelmiş durumda. Yani 4580 dolar seviyelerine, ara destek seviyelerine gelmiş durumda. Tabii 4 bin 650 seviyesinin altında kaldığı sürece bizim aşağıda yeniden 4 bin 400–4 bin 500 bandına gitme ihtimalimiz oldukça yüksek. O yüzden de 4 bin 650 seviyesi yukarı geçilmediği sürece temkinli olunmasında fayda var diyebilirim.'