article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Osmanlı Döneminde Kurulan 182 Yıllık Şirket Konkordato İlan Etti

Osmanlı Döneminde Kurulan 182 Yıllık Şirket Konkordato İlan Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.04.2026 - 15:22

Osmanlı döneminde kurulan ve 12 ülkede projeler yürüten Bartın merkezli Çelikerler Çelik ile Celtaş Lojistik, konkordato ilan etti. 1844 yılında kurulan şirketin son durumu Temmuz ayında görülecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Osmanlı döneminde kurulan şirket konkordato talep etti.

Osmanlı döneminde kurulan şirket konkordato talep etti.

Temelleri 1844 yılında atılan ve 2003 yılında kurumsallaşarak global bir oyuncu haline gelen Çelikerler Çelik; Almanya’dan Katar’a, İzlanda’dan Güney Afrika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyordu.Bartın’da 25 bin metrekarelik dev tesislerde üretim yapan şirket, sadece yerel ekonominin değil, Türkiye’nin demir-çelik ihracatının da köklü temsilcileri arasında yer alıyordu.

Osmanlı döneminde kurulan şirket mali krize takıldı. Konkordato ilan eden şirket için  üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süreçte alacaklılara karşı yasal koruma altına alınan dev kuruluş için mahkeme tarafından iki kişilik uzman konkordato komiseri heyeti atandı.

Şirketin iflas edip etmeyeceği 9 Temmuz'da belli olacak.

Şirketin iflas edip etmeyeceği 9 Temmuz'da belli olacak.

Şirketin mali yapısının denetleneceği ve geleceğine dair nihai yol haritasının çizileceği duruşma, 9 Temmuz tarihinde görülecek. Sektörde şok etkisi yaratan bu gelişme sonrası, asırlık devin Temmuz ayındaki duruşmadan çıkacak karara göre faaliyetlerini nasıl sürdüreceği merak konusu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın