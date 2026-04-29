“Çok Gizli” Notuyla Gönderilmiş: MİT Humeyni’nin Bursa'da Yaşadığı Döneme Ait Belge Paylaştı

Dilara Şimşek
29.04.2026 - 13:53

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye’nin yakın siyasi tarihine ışık tutacak çarpıcı bir belgeyi kamuoyuyla paylaştı. Teşkilatın resmi internet sitesindeki 'Özel Koleksiyon' bölümünde yayımlanan yeni rapor, İran Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni’nin Türkiye’de yaşadığı döneme ait detayları içeriyor.

Reklam

MİT, İran Devrimi'nin lideri Humeyni'nin Türkiye'de ikamet ettiği döneme ait belgeyi paylaştı.

Yayımlanan belge, 11 Kasım 1964 tarihini taşıyor. Dönemin Milli Emniyet Hizmeti Reisi Ziya Selışık imzasıyla İstanbul Merkez Şefliği’ne gönderilen yazıda, 'çok gizli' ibaresi dikkat çekiyor. İran Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni’nin 4 Kasım 1964 ile 5 Ekim 1965 tarihleri arasında Türkiye’de ikamet ettiği sürecin detaylarını taşıyor.

"İranlı misafir Türkiye'ye gelmiş ve Bursa'da ikameti kararlaştırılmıştır."

Raporda, şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

'İranlı misafir Türkiye'ye gelmiş ve Bursa'da ikameti kararlaştırılmıştır. Misafirin kalacağı evin ve misafirle ilgili diğer işler Bursa Yuva Amirliğince bizzat tanzim edilecektir. Gerekli talimat yazılı ve şifahi olarak Bursa Yuva Amirliği'ne gönderilmiştir. Misafirle ilgili şifre ve diğer muhaberatta 'belli' takma adı kullanılacaktır. Bilgilerini rica ederim.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
