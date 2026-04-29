article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Pasaportu Açan Trump'ı Görecek: Beyaz Saray'dan 250'nci Yıl Sürprizi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.04.2026 - 12:14

ABD, bağımsızlığının çeyrek milenyumunu kutlamaya hazırlanırken Beyaz Saray’dan sürpriz bir hamle geldi. 250'nci yıl etkinlikleri kapsamında, üzerinde Başkan Donald Trump’ın portresinin bulunduğu özel tasarım pasaportlar basılacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trump portreli pasaportlar basılacak.

Beyaz Saray tarafından doğrulanan bilgilere göre, Temmuz ayında hayata geçirilmesi planlanan bu uygulama, sınırlı sayıda üretilecek bir 'hatıra pasaportu' niteliği taşıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın paylaştığı taslaklarda, pasaportun iç kapağında Trump’ın portresi merkezde yer alıyor. Görselin etrafı Bağımsızlık Bildirgesi metni ve Amerikan bayrağı motifleriyle süslenirken, hemen alt kısımda başkanın altın rengindeki imzası dikkat çekiyor.

Sadece Washington'da dağıtılacak.

Bu özel sürüm için başvurular tüm ABD vatandaşlarına açık olsa da pasaportu temin etmenin tek bir yolu var: Washington Pasaport Dairesi. Fiziksel olarak sadece başkent Washington'da dağıtılacak olan bu pasaportlar, 10 yıl boyunca geçerli olacak. Bu da Trump’ın görev süresi dolsa dahi bu özel tasarımın dünya genelinde resmi bir belge olarak dolaşımda kalacağı anlamına geliyor.

Söz konusu 'hatıra pasaportu' tepkileri de beraberinde getirdi. Pek çok kişi devletin kurumsal tarafsızlığının zedelendiğini ve resmi sembollerin kişiselleştirilmesinin riskli bir emsal teşkil ettiğini savunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın