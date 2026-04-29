article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu Türkiye'de Sular Altında Kalacak İlleri Açıkladı

Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu Türkiye'de Sular Altında Kalacak İlleri Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.04.2026 - 10:55

Dünya, iklim krizinin en sinsi ve yıkıcı etkilerinden biriyle karşı karşıya: Deniz seviyelerinin yükselmesi. Bilimsel öngörüler Maldivler’in yüzde 80’inin 2050 yılına kadar yaşanılmaz hale geleceğini, Venedik’in ise 2100 sonrasında sulara teslim olacağını gösteriyor. Peki, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye için risk ne kadar büyük? TGRT Haber'den Şenay Yurtalan'a konuşan Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu, olası felaket senaryosuna göre Türkiye'de sular altında kalacak illeri açıkladı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye sular altında kalacak mı?

Türkiye sular altında kalacak mı?

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye’nin bu küresel krizdeki konumunu ve en çok risk altında olan illeri tek tek sıraladı. Türkiye’nin Maldivler gibi bir 'ada devleti' olmadığını hatırlatan Kadıoğlu, senaryonun ülkemiz için farklı işleyeceğini belirtti. Kadıoğlu, 'Maldivler veya Venedik’teki gibi topyekûn 'ülke/şehir yok oluyor' senaryosunda değil; risk daha çok kıyı şeritlerimizde, deltalarımızda ve alçak ovalarımızda yoğunlaşacak. Bu etki yavaş, sinsi ve geri dönüşü zor bir şekilde; tuzlanma, kıyı erozyonu, taşkınlar ve kıyı yerleşimlerinin daralması olarak karşımıza çıkacak' dedi.

Türkiye'de deniz ne zaman yükselecek? Mikdat Kadıoğlu, tarih verdi.

Türkiye'de deniz ne zaman yükselecek? Mikdat Kadıoğlu, tarih verdi.

Deniz seviyesindeki artışın Türkiye kıyılarında şimdiden başladığını vurgulayan uzman isme göre 2050 yılı için deniz seviyesinin yaklaşık 30-50 cm yükselmesi bekleniyor. Bu, özellikle tarım ovalarında ciddi su baskınları anlamına geliyor.

2100 yılı için ise 1 metreyi aşabilecek bir yükselme senaryosu masada. Bu aşamada bazı delta alanlarının tamamen kaybı ve yerleşim yerlerinin taşınması gündeme gelebilir.

Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu Türkiye'de sular altında kalacak illeri açıkladı.

Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu Türkiye'de sular altında kalacak illeri açıkladı.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun paylaştığı verilere göre, Türkiye’nin ekonomi ve tarım can damarları deniz yükselmesinden ilk sırada etkilenecek:

Marmara Bölgesi: İstanbul’un kıyı ilçeleri, Haliç çevresi ve sanayi devlerinin bulunduğu Kocaeli-Yalova hattı. (İstanbul'da 120 kilometrekarelik bir alan doğrudan risk grubunda.)

Ege Bölgesi: İzmir Körfezi, Kordon hattı ve Gediz Deltası.

Akdeniz Bölgesi: Türkiye’nin tarım ambarı Çukurova (Adana-Mersin), Antalya ve İskenderun Körfezi.

Karadeniz Bölgesi: Samsun’daki Çarşamba ve Bafra deltaları.

'En çok hangi iller riskli?' sorusunun yanıtını veren Prof. Dr. Kadıoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

'İstanbul ve çevresi, İzmir ve Ege kıyılarının alçak kesimleri, Antalya ve Muğla sahillerinin düşük kotlu bölgeleri, Çukurova (Adana–Mersin) deltası ve Karadeniz’de Samsun’un delta ovaları ilk sırada sayılabilir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın