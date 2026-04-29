Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu Türkiye'de Sular Altında Kalacak İlleri Açıkladı

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye’nin bu küresel krizdeki konumunu ve en çok risk altında olan illeri tek tek sıraladı. Türkiye’nin Maldivler gibi bir 'ada devleti' olmadığını hatırlatan Kadıoğlu, senaryonun ülkemiz için farklı işleyeceğini belirtti. Kadıoğlu, 'Maldivler veya Venedik’teki gibi topyekûn 'ülke/şehir yok oluyor' senaryosunda değil; risk daha çok kıyı şeritlerimizde, deltalarımızda ve alçak ovalarımızda yoğunlaşacak. Bu etki yavaş, sinsi ve geri dönüşü zor bir şekilde; tuzlanma, kıyı erozyonu, taşkınlar ve kıyı yerleşimlerinin daralması olarak karşımıza çıkacak' dedi.