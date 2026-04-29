Başvurmayan Emekli Adayları Yandı: Bayram İkramiyesi İçin Son 48 Saat!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre, bayram ikramiyesine hak kazanabilmek için kişinin bayramın kutlandığı ayda 'emekli' statüsünde olması şart. Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs tarihinde başlayacağı için, vatandaşların en geç 1 Mayıs itibarıyla emekli aylığı hakkını elde etmiş olması gerekiyor.

Emekli adayları için süre başladı. Mevzuat gereği emeklilik aylığı, dilekçe verilen ayı takip eden ay başından itibaren işlemeye başlar. Bu nedenle, 30 Nisan mesai bitimine kadar başvurusunu yapmayan emekli adayları bayram ikramiyesi alamayacak.

Bayram ikramiyesi almak için başvuru nasıl yapılır?

Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi almak isteyen emekli adayları SGK müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilir.