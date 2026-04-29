Başvurmayan Emekli Adayları Yandı: Bayram İkramiyesi İçin Son 48 Saat!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.04.2026 - 10:27

Emeklilik hayali kuran binlerce vatandaş için zaman daralıyor. 2026 yılı Kurban Bayramı'nın Mayıs ayı sonuna denk gelmesi, ikramiye takviminde ezberleri bozdu. Bayram ikramiyesinden yararlanmak isteyen emekli adaylarının önünde sadece 48 saatlik bir pencere bulunuyor. Emekli adaylarının vakit dolmadan dilekçesini vermesi gerekiyor.

Emekli adayları dikkat: Kurban Bayramı ikramiyesi almak için son başvuru tarihi 30 Nisan!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre, bayram ikramiyesine hak kazanabilmek için kişinin bayramın kutlandığı ayda 'emekli' statüsünde olması şart. Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs tarihinde başlayacağı için, vatandaşların en geç 1 Mayıs itibarıyla emekli aylığı hakkını elde etmiş olması gerekiyor.

Emekli adayları için süre başladı. Mevzuat gereği emeklilik aylığı, dilekçe verilen ayı takip eden ay başından itibaren işlemeye başlar. Bu nedenle, 30 Nisan mesai bitimine kadar başvurusunu yapmayan emekli adayları bayram ikramiyesi alamayacak.

Bayram ikramiyesi almak için başvuru nasıl yapılır?

Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi almak isteyen emekli adayları SGK müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilir.

Bayram ikramiyesi ne kadar?

2026 yılı Kurban Bayramı ikramiyelerinde taban tutarın 4 bin TL olması öngörülüyor. Ödemeler, hak sahiplerinin hisse ve dosya bazındaki oranlarına göre şu şekilde dağıtılacak:

  • Emekli aylığı alanlar: 4.000 TL

  • Yüzde 75 hisse ile ölüm aylığı alanlar: 3.000 TL

  • Yüzde 50 hisse ile dul aylığı alanlar: 2.000 TL

  • Yüzde 25 hisse ile yetim aylığı alanlar: 1.000 TL

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı takvime göre; ödemelerin bayramdan hemen önce, 20-25 Mayıs tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Tahsis numarasının son hanesine göre yapılacak kademeli ödemelerle, bayram öncesi tüm hesaplara tutarların yatırılması planlanıyor.

Kimler bayram ikramiyesi alabilir?

İkramiye hakkı sadece SGK üzerinden emekli, yaşlılık, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alanları kapsıyor. Mevcut yasal çerçevede şu gruplar kapsam dışında kalıyor:

  • 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) alanlar.

  • Engelli maaşı alanlar.

  • Özel banka sandıklarına tabi olan emekliler.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
