Altın Fiyatlarında Son Durum: Gram Altın Fiyatı Açıklandı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.04.2026 - 09:06

Altın fiyatları yakından araştırılıyor. Yatırımcı ve altına yatırım yapmayı düşünenler 29 Nisan Çarşamba altın fiyatlarını merak ediyor. Dalgalı seyrine devam altının son durumu belli oldu. Altın bugün ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

29 Nisan Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Altın ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 642 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10 bin 840 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 21 bin 661 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 43 bin 189 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 578 dolar

Altın fiyatlarında Fed sessizliği.

Küresel piyasalarda tansiyon düşmek bilmiyor. ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinden beklenen uzlaşma haberinin çıkmaması ve enerji koridoru Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi, petrol fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Gözler ise bu akşam kritik faiz kararını açıklayacak olan Fed’e çevrildi.

Dünya petrol ticaretinin beşte birinin geçtiği stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı, çatışmalar nedeniyle fiilen kapalı kalmaya devam ediyor. Arz kanallarının tıkanmasıyla birlikte enerji ve nakliye maliyetlerinde sert yükselişler yaşanıyor. Küresel gösterge olan Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar sınırını aşarak ekonomik dengeleri sarsıyor.

Enerji maliyetlerindeki artışla tetiklenen enflasyon endişeleri piyasaları baskılarken, altın fiyatları faiz kararı öncesinde yatay bir seyir izliyor. Yatırımcılar, güvenli liman altına yönelmek ile Fed'in yüksek faiz politikası arasında kararsız kalmış durumda.

İki gündür devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı bu akşam sona eriyor. Piyasalarda genel beklenti faizlerin sabit bırakılması yönünde.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
