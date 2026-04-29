Altın Fiyatlarında Son Durum: Gram Altın Fiyatı Açıklandı

Küresel piyasalarda tansiyon düşmek bilmiyor. ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinden beklenen uzlaşma haberinin çıkmaması ve enerji koridoru Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi, petrol fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Gözler ise bu akşam kritik faiz kararını açıklayacak olan Fed’e çevrildi.

Dünya petrol ticaretinin beşte birinin geçtiği stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı, çatışmalar nedeniyle fiilen kapalı kalmaya devam ediyor. Arz kanallarının tıkanmasıyla birlikte enerji ve nakliye maliyetlerinde sert yükselişler yaşanıyor. Küresel gösterge olan Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar sınırını aşarak ekonomik dengeleri sarsıyor.

Enerji maliyetlerindeki artışla tetiklenen enflasyon endişeleri piyasaları baskılarken, altın fiyatları faiz kararı öncesinde yatay bir seyir izliyor. Yatırımcılar, güvenli liman altına yönelmek ile Fed'in yüksek faiz politikası arasında kararsız kalmış durumda.

İki gündür devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı bu akşam sona eriyor. Piyasalarda genel beklenti faizlerin sabit bırakılması yönünde.