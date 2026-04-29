Ev Alacaklar ve Satacakların Dikkatine! Emlak Satışında Yeni Dönem Başlıyor, Elden Para Alma Devri Kapanıyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.04.2026 - 07:39 Son Güncelleme: 29.04.2026 - 12:24

Taşınmaz ticaretinde güvenlik çıtasını yükselten yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. İkinci el araç satışlarında başarıyla uygulanan 'Güvenli Ödeme Sistemi', 1 Temmuz itibarıyla emlak sektöründe de zorunlu hale getirilerek nakit taşıma riskine ve dolandırıcılık vakalarına son verecek.

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde güvenliği en üst seviyeye taşıyacak olan kritik düzenleme hayata geçiriliyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle birlikte, konut ve arsa gibi taşınmaz satışlarında nakit el değiştirmesi dönemi sona eriyor. Daha önce otomobil piyasasında devreye alınan Güvenli Ödeme Sistemi, artık tapu dairelerindeki tüm işlemlerde ana şart haline gelecek. Bu yeni model sayesinde, alıcı parayı sisteme yatıracak; satış işlemi tapuda onaylandığı anda ise miktar otomatik olarak satıcının hesabına geçecek. Böylece hem alıcı hem de satıcı için hırsızlık, sahtecilik ve paranın ödenmemesi gibi ciddi mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacak.

Sistemin işleyişinde teknolojik altyapı ve banka güvencesi ön planda tutulurken, kayıt dışı ekonominin engellenmesi de hedefleniyor.

Yapılan düzenlemeye göre, taşınmaz mülkiyetinin devri ile satış bedelinin ödenmesi süreci tamamen eş zamanlı bir şekilde yürütülecek. Kullanıcılar bu güvenli altyapıdan yararlandıkları her işlem için belirli bir kullanım bedeli ödeyecek. Söz konusu hizmet bedeli, işlem sonuçlandığında satıcıya aktarılacak toplam tutar içerisinden kesilecek. Halihazırda isteğe bağlı olarak kullanılabilen bu güvenli ağ, 1 Temmuz tarihinden itibaren istisnasız her işlem için zorunlu kılınacak. Bu tarihe kadar geçiş süreci devam edecek olup, belirtilen günden sonra sistem dışı nakit ödemelerle işlem yapılmasına müsaade edilmeyecek.

Güvenli Ödeme Sistemi nasıl işleyecek?

Satışlarda, “bloke mekanizması” işleyecek, alıcı tarafından gönderilen satış bedeli, tapu devri resmi olarak tamamlanana kadar sistemdeki güvenli hesapta bekletilecek, “otomatik aktarım” yönteminde tapu müdürlüğünde devir işlemi onaylandığı anda, tutar doğrudan satıcının hesabına transfer edilecek. Tapuda işlem yapmak isteyenler, anlaşmalı bankalar ve yetkili ödeme kuruluşları aracılığıyla sisteme dahil olabilecek. İşlem karşılığında alınacak hizmet bedeli ise sistemin tam olarak devreye girdiği tarihte netleşecek.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
