Ev Alacaklar ve Satacakların Dikkatine! Emlak Satışında Yeni Dönem Başlıyor, Elden Para Alma Devri Kapanıyor

Yapılan düzenlemeye göre, taşınmaz mülkiyetinin devri ile satış bedelinin ödenmesi süreci tamamen eş zamanlı bir şekilde yürütülecek. Kullanıcılar bu güvenli altyapıdan yararlandıkları her işlem için belirli bir kullanım bedeli ödeyecek. Söz konusu hizmet bedeli, işlem sonuçlandığında satıcıya aktarılacak toplam tutar içerisinden kesilecek. Halihazırda isteğe bağlı olarak kullanılabilen bu güvenli ağ, 1 Temmuz tarihinden itibaren istisnasız her işlem için zorunlu kılınacak. Bu tarihe kadar geçiş süreci devam edecek olup, belirtilen günden sonra sistem dışı nakit ödemelerle işlem yapılmasına müsaade edilmeyecek.