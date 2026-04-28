article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Melike Şahin'den Sürpriz Paylaşım: Hamile Olduğunu Duyurdu!

Melike Şahin'den Sürpriz Paylaşım: Hamile Olduğunu Duyurdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.04.2026 - 22:32

Melike Şahin, sosyal medya paylaşımıyla hamile olduğunu duyurdu. Karnı burnunda pozlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının bebek müjdesi gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Son yılların en dikkat çeken kadın vokallerinden biri olan Melike Şahin, billur sesi ve kendine has yorumuyla müzik dünyasında adeta fırtına estirdi.

Son yılların en dikkat çeken kadın vokallerinden biri olan Melike Şahin, billur sesi ve kendine has yorumuyla müzik dünyasında adeta fırtına estirdi.

Özellikle 'Durma Yürüsene', 'Canın Beni Çekti', 'Diva Yorgun' ve 'Ortak' gibi şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan Şahin, kısa sürede sadık bir dinleyici kitlesi oluşturmayı başardı.

Sahne performanslarıyla da adından sıkça söz ettiren başarılı sanatçı, yoğun konser temposuna hız kesmeden devam ederken gün geçtikçe devleşen kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekmişti.

Melike Şahin, 2023 yılında iş insanı Sedat Arpalık ile evlenmişti.

Melike Şahin, 2023 yılında iş insanı Sedat Arpalık ile evlenmişti.

Evlilikleriyle magazin gündemine sık sık konu olan Melike Şahin ve Sedat Arpalık çifti, özellikle aralarındaki 10 yaş farkıyla çok konuşulmuştu.

Ancak çift, tüm bu yorumlara kulak asmadan ilişkilerini kendi dinamikleriyle yaşamayı sürdürmüş; yaptıkları paylaşımlar ve verdikleri pozlarla da “mutlu evlilik” tablosu çizmeye devam etmişti. Gözlerden uzak ama bir o kadar da sağlam ilerleyen bu ilişki, zamanla eleştirilerin yerini takdire bırakmıştı.

Fakat bu sefer haber hiç beklemediğimiz yerden geldi!

Fakat bu sefer haber hiç beklemediğimiz yerden geldi!

Uzun süredir böyle bir konunun gündemde olacağını kimse tahmin etmezken, Melike Şahin ve eşi Sedat Arpalık’ın bebek beklediği ortaya çıktı. Müjdeli haberi bizzat kendisi veren Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı karnı burnunda pozlarıyla herkesi şaşırttı.

Paylaşılan karelerde hamileliğin en az 4-5 aydır gizlendiği dikkat çekerken, elbisesinin renginden yola çıkan takipçileri “Acaba kız mı?” sorusunu sormadan edemedi.

Şimdiden mutluluklar diliyor, hayırlı olsun diyoruz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
4
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın