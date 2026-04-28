Yıllardır Aynı Saçı Kullanan Eda Ece'den Radikal İmaj Değişikliği!

Hem oyunculuğuyla hem de kendine has enerjisiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Ece, yıllar içinde kurduğu o samimi bağ sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Sadece performansıyla değil, duru güzelliği ve stil sahibi halleriyle de sık sık gündeme gelen oyuncu, magazin dünyasının en beğenilen isimlerinden biri olmayı başardı.

Özel hayatında da mutlu bir dönemden geçen Eda Ece, 2023 yılında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenmiş, 2024 yılında ise kızı Mina’yı kucağına almıştı. Annelik süreciyle birlikte bir süre ekranlara ara veren oyuncu, en son “Sonunda Sen” adlı film projesinde izleyici karşısına çıkmıştı. Öte yandan, “Düğünümüz Var” adlı iddialı bir aile komedisiyle televizyon ekranlarına dönmeye hazırlandığı da yeni öğrenmiştik.