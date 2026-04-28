Ünlü Aktör Pedro Pascal'ın 1 Yıl İçindeki Değişimi Şoke Etti!

Özellikle The Last of Us dizisindeki Joel karakteriyle ülkemizde de geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu, daha önce Narcos ve Game of Thrones gibi yapımlarla da adından söz ettirmişti.

Hem sert hem duygusal karakterleri başarıyla canlandırabilmesi, onu Hollywood’un aranan yüzlerinden biri haline getirirken; kendine has stili, hafif kırlaşmış sakalı ve karizmatik bakışlarıyla “yaş aldıkça daha yakışıklı olan erkekler” listesinde zirveye yerleşmişti. Pedro Pascal, sadece oyunculuğuyla değil, çekiciliğiyle de magazin dünyasının favorilerinden biri olmayı başarmıştı.