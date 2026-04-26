Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay'dan Radikal Karar: İstanbul'a Veda Etti!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.04.2026 - 19:57

Bir dönemin sevilen ismi Furkan Kızılay, bu kez oyunculuğu veya özel hayatıyla değil aldığı sürpriz kararla gündemde! Kızılay'ın yeni hayatına dair yaptığı paylaşım dikkat çekti.

“Çocuklar Duymasın” denince akla gelen ilk karakterlerden biri hiç şüphesiz Havuç’tu!

Küçük yaşlarda ekranlara adım atan Furkan Kızılay, sempatik tavırları ve enerjisiyle kısa sürede herkesin sevgilisi haline gelmişti. 

Yıllar geçse de o karakterle hafızalara kazınan Kızılay, zaman içinde farklı projelerde yer alsa da “Havuç” olarak anılmaya devam etti. Sosyal medyada da oldukça aktif olan ünlü isim, bir dönem Survivor macerasıyla konuşulmuş sonrasında ise evlilik kararıyla gündeme gelmişti.

Furkan Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz'la geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti.

Yıllara yayılan ilişkilerini evlilikle taçlandıran çiftin düğünü, yakın dostlarının ve ailelerinin katılımıyla samimi bir atmosferde gerçekleşmişti. 

Gözlerden uzak ama bir o kadar da sağlam ilerleyen ilişkileriyle dikkat çeken ikili, evlilik sonrası da mutluluk pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam etti.

Yeni evli çiftten geçtiğimiz saatlerde ise dikkat çeken bir açıklama geldi. İstanbul’un yoğunluğu ve bitmeyen trafiğinden sıkıldıklarını dile getiren Furkan Kızılay ve eşi, taşınma kararı aldıklarını duyurdu. Yeni maceralarının startını sosyal medyada paylaştıkları bir video ile veren Kızılay, yeni evlerini de takipçilerine gösterdi.

Çift, Furkan Kızılay'ın 10 yıl önce kendine aldığı Sapanca'daki eve taşındı.

Paylaşımına ise şu notu düştü: “Eveeet yeni macera yükleniyor 🤍 Bu sürecimizde neler yaşayacağız? Yeni evimize neler yapmayı planlıyoruz? Heyecanlıyızzz 🤍”

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
