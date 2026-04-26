Burcu Özberk'ten Dizilerle İlgili Radikal Açıklama: Oyunculuğu Bıraktı mı?

Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.04.2026 - 18:48

Bir süredir ekranlarda görünmeyen Burcu Özberk, 'Oyunculuğu bıraktınız mı?' sorusuna cevap verdi. Dizilerle ilgili radikal bir açıklamada bulunan Özberk, yaz sezonunda yayınlanan dizilerde yer almayacağını da ifade etti.

Ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Burcu Özberk, uzun bir süredir herhangi yeni bir projede yer almayınca dikkat çekmişti.

“Güneşin Kızları”, “Afilli Aşk”, “Aşk Mantık İntikam” ve “Şahane Damat” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Özberk, uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Kendisine gelen projeleri geri çevirdiği bilinen oyuncunun mesleği bırakıp bırakmadığı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Burcu Özberk'e 'mesleği bıraktınız mı?' sorusu yöneltildi.

Önceki gün Etiler’de bir AVM’de görüntülenen Özberk, “Hiçbir şey yapmıyorum, herkes gibi normal hayatıma devam ediyorum. Aileme zaman ayırıyor, sevdiklerimle vakit geçiriyorum” ifadelerini kullandı.

Ekranlardan bir süredir uzak kalan Burcu Özberk, kariyerine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Oyuncu, sektör ve çalışma düzenine dair düşüncelerini paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

'Bu sene hoşuma giden bir şey gelmedi. Hayırlısı, özledim ama çalışmayı. Bizim sektörde ara vermek de gerekiyor bazen ama. Ben yaptığım işlerde bir proje çalışıp bir sene ara vermeye çalışıyorum' dedi. 

36 yaşındaki Burcu Özberk, yaz dizilerinde yer almayacağını da söyleyerek, 'Bence ben o yaşı geçtim. Yaz dizilerinde daha genç, güzel kızlarımız var. Yaz dizilerine daha gençlik enerjisi lazım' diyerek güldü.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
