Burcu Özberk'ten Dizilerle İlgili Radikal Açıklama: Oyunculuğu Bıraktı mı?

“Güneşin Kızları”, “Afilli Aşk”, “Aşk Mantık İntikam” ve “Şahane Damat” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Özberk, uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Kendisine gelen projeleri geri çevirdiği bilinen oyuncunun mesleği bırakıp bırakmadığı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Burcu Özberk'e 'mesleği bıraktınız mı?' sorusu yöneltildi.

Önceki gün Etiler’de bir AVM’de görüntülenen Özberk, “Hiçbir şey yapmıyorum, herkes gibi normal hayatıma devam ediyorum. Aileme zaman ayırıyor, sevdiklerimle vakit geçiriyorum” ifadelerini kullandı.