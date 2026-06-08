Türkiye’den Çıkan Global Event Markası Monkey Project, 2026 Vizyonunu ve Yeni Dönemini Londra’da Başlattı
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İstanbul’da doğan ve son sekiz yılda elektronik müzik, kültür ve deneyim odaklı etkinlikleriyle küresel bir fenomene dönüşen Monkey Project, 2026 yılı itibarıyla yenilenen marka kimliği ve iletişim stratejisiyle yeni döneminin ilk büyük adımını Londra’da attı. Sadece bir etkinlik dizisi olmanın ötesine geçerek '#WeAreFamily' mottosuyla sevgi, kapsayıcılık ve pozitif enerjiyi merkeze alan marka, bu güçlü çıkışıyla Türkiye’deki müzik ve event sahnesi adına uluslararası arenada çok önemli bir temsil hikayesine imza atıyor.
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Sırada Miami, Mısır Piramitleri, İtalya ve Daha Fazlası
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