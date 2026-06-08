Türkiye’den Çıkan Global Event Markası Monkey Project, 2026 Vizyonunu ve Yeni Dönemini Londra’da Başlattı

Londra’nın en ikonik müzik ve kültür mekânlarından biri olan tarihi KOKO’da gerçekleşen görkemli etkinlik, markanın uluslararası sahnedeki gücünü perçinledi. Monkey Project’in vizyoner ve profesyonel yaklaşımını gözler önüne seren bu gece, Türkiye’den çıkan bir event yapısının küresel ölçekte nasıl etkili bir temsil alanı yaratabileceğini kanıtladı. Türkiye'de etkinlik sektörünün güven ve kalite başlıklarıyla yeniden şekillendiği bu dönemde, Monkey Project’in Londra’da yarattığı yankı, Türkiye'nin yaratıcı endüstrileri adına ilham verici bir başarı hikayesi olarak öne çıkıyor.