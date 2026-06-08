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Türkiye’den Çıkan Global Event Markası Monkey Project, 2026 Vizyonunu ve Yeni Dönemini Londra’da Başlattı

Türkiye’den Çıkan Global Event Markası Monkey Project, 2026 Vizyonunu ve Yeni Dönemini Londra’da Başlattı

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Onedio Content - Onedio Editörü
08.06.2026 - 18:29
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İstanbul’da doğan ve son sekiz yılda elektronik müzik, kültür ve deneyim odaklı etkinlikleriyle küresel bir fenomene dönüşen Monkey Project, 2026 yılı itibarıyla yenilenen marka kimliği ve iletişim stratejisiyle yeni döneminin ilk büyük adımını Londra’da attı. Sadece bir etkinlik dizisi olmanın ötesine geçerek '#WeAreFamily' mottosuyla sevgi, kapsayıcılık ve pozitif enerjiyi merkeze alan marka, bu güçlü çıkışıyla Türkiye’deki müzik ve event sahnesi adına uluslararası arenada çok önemli bir temsil hikayesine imza atıyor.

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Yeni Vizyon, Kreatif Toplulukla Oxford Street’te Buluştu

Yeni Vizyon, Kreatif Toplulukla Oxford Street’te Buluştu

Bugüne kadar Amsterdam, Tulum, Brüksel, Mikonos, Milano ve St. Martin gibi dünyanın önde gelen destinasyonlarında varlık gösteren ve global bir hareket inşa eden Monkey Project, 2026 vizyonunu ilk olarak Londra Oxford Street’te düzenlenen özel bir sektör buluşmasıyla tanıttı. Müzik, kültür, sanat, destinasyonlar ve kapsayıcı deneyimler etrafında şekillenen bu yeni dünya turu konsepti, sektör profesyonelleri ve uluslararası kreatif toplulukla paylaşıldı.

Londra’nın İkonik Mekanı KOKO’da Unutulmaz Gece

Londra’nın İkonik Mekanı KOKO’da Unutulmaz Gece

Londra’nın en ikonik müzik ve kültür mekânlarından biri olan tarihi KOKO’da gerçekleşen görkemli etkinlik, markanın uluslararası sahnedeki gücünü perçinledi. Monkey Project’in vizyoner ve profesyonel yaklaşımını gözler önüne seren bu gece, Türkiye’den çıkan bir event yapısının küresel ölçekte nasıl etkili bir temsil alanı yaratabileceğini kanıtladı. Türkiye'de etkinlik sektörünün güven ve kalite başlıklarıyla yeniden şekillendiği bu dönemde, Monkey Project’in Londra’da yarattığı yankı, Türkiye'nin yaratıcı endüstrileri adına ilham verici bir başarı hikayesi olarak öne çıkıyor.

Sırada Miami, Mısır Piramitleri, İtalya ve Daha Fazlası

Sırada Miami, Mısır Piramitleri, İtalya ve Daha Fazlası

Müzik etkinliklerinin yanı sıra kendi kayıtları ve moda koleksiyonlarıyla çok yönlü bir yaşam tarzı markasına dönüşen Monkey Project, Londra ile başlayan bu yeni dönemi kıtalararası bir dünya turuna dönüştürüyor. Yakın zamanda rotasını Amerika’ya çevirerek 27 Haziran 2026'da Miami’de müzikseverlerle buluşacak olan marka; önümüzdeki süreçte Mısır Piramitleri, İtalya, Lizbon, Bali, Tayland, Amsterdam ve New York gibi dünyanın en prestijli kültür ve turizm destinasyonlarında yeni event serileri başlatmaya hazırlanıyor.

Dil, din, ırk, cinsiyet veya cinsel yönelim gözetmeksizin; nezaket, aidiyet ve müziğin birleştirici gücüne inanan herkesi aynı çatı altında buluşturan Monkey Project, WRF Entertainment güvencesiyle sınırları aşmaya ve küresel müzik endüstrisinde Türkiye’nin bayrağını gururla dalgalandırmaya devam edecek.

İletişim Bilgileri:

Website: https://monkeyproject.com.tr/

Instagram: @monkeyproject_ofc

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