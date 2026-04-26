Galatasaraylı Şahan Gökbakar'dan Derbi Sonrası Ederson Göndermesi!

Galatasaraylı Şahan Gökbakar'dan Derbi Sonrası Ederson Göndermesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.04.2026 - 23:17

Dev derbinin ardından sosyal medya da en az saha kadar hareketlendi! Şahan Gökbakar’ın Ederson paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bugün herkesin heyecanla beklediği o dev derbi vardı!

Bugün herkesin heyecanla beklediği o dev derbi vardı!

Sahadaki tansiyon bir an bile düşmezken, mücadele de bol pozisyonlu ve oldukça gergin geçti. İlk büyük fırsat Fenerbahçe’nin ayağına gelse de skor tabelasında işler istedikleri gibi ilerlemedi. 

Osimhen’in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Galatasaray, ikinci yarıda yaşanan tüm tartışmalı anlara rağmen kontrolü bırakmadı. Sarı-kırmızılıların kazandığı penaltı sonrası Ederson’un hakemle tartışıp kırmızı kart görmesi ise maçın kırılma anlarından biri oldu. Devamında Barış Alper’in golü farkı artırırken, son sözü de Fenerbahçe savunmasının hatasını affetmeyen Torreira söyledi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Takdir edersiniz ki maç sonrası tablo da oldukça netti: Fenerbahçeli ünlüler büyük bir hüsran yaşarken, Galatasaraylı isimler adeta bayram etti!

Takdir edersiniz ki maç sonrası tablo da oldukça netti: Fenerbahçeli ünlüler büyük bir hüsran yaşarken, Galatasaraylı isimler adeta bayram etti!

Bu isimlerden biri de sarı-kırmızılılara olan bağlılığıyla sık sık gündeme gelen Şahan Gökbakar oldu.

Gökbakar, kırmızı kart gören Ederson’a göndermede bulunmadan duramadı! Ünlü komedyen, Ederson’un o anlarını paylaşarak kendine has esprisini patlattı:

“Ne Ederson onu biçerson”

Kısa sürede yayılan bu paylaşım, sosyal medyada derbi kadar konuşuldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
