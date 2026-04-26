Galatasaraylı Şahan Gökbakar'dan Derbi Sonrası Ederson Göndermesi!

Sahadaki tansiyon bir an bile düşmezken, mücadele de bol pozisyonlu ve oldukça gergin geçti. İlk büyük fırsat Fenerbahçe’nin ayağına gelse de skor tabelasında işler istedikleri gibi ilerlemedi.

Osimhen’in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Galatasaray, ikinci yarıda yaşanan tüm tartışmalı anlara rağmen kontrolü bırakmadı. Sarı-kırmızılıların kazandığı penaltı sonrası Ederson’un hakemle tartışıp kırmızı kart görmesi ise maçın kırılma anlarından biri oldu. Devamında Barış Alper’in golü farkı artırırken, son sözü de Fenerbahçe savunmasının hatasını affetmeyen Torreira söyledi.