Burcuna Göre Ne Kadar Negatifsin?
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Burçların sadece karakterini değil, olaylara yaklaşım biçimini de etkilediği söylenir. Kimi en küçük sorunda felaket senaryoları kurarken kimi ise her şeye rağmen umutlu kalmayı başarır. Peki senin burcun negatif düşünmeye ne kadar yatkın? Burcunu seç ve negatiflik seviyeni öğren!
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Burcunu seçer misin?
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Senin negatiflik seviyen %45
Senin negatiflik seviyen %72
Senin negatiflik seviyen %38
Senin negatiflik seviyen %85
Senin negatiflik seviyen %30
Senin negatiflik seviyen %90
Senin negatiflik seviyen %52
Senin negatiflik seviyen %88
Senin negatiflik seviyen %20
Senin negatiflik seviyen %76
Senin negatiflik seviyen %35
Senin negatiflik seviyen %82
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