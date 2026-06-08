article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre Ne Kadar Negatifsin?

Burcuna Göre Ne Kadar Negatifsin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
08.06.2026 - 22:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Burçların sadece karakterini değil, olaylara yaklaşım biçimini de etkilediği söylenir. Kimi en küçük sorunda felaket senaryoları kurarken kimi ise her şeye rağmen umutlu kalmayı başarır. Peki senin burcun negatif düşünmeye ne kadar yatkın? Burcunu seç ve negatiflik seviyeni öğren!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burcunu seçer misin?

Senin negatiflik seviyen %45

Senin negatiflik seviyen %45

Dışarıdan güçlü ve cesur görünsen de sinirlendiğinde olayları olduğundan daha büyük yaşayabiliyorsun. Anlık öfken seni karamsarlığa sürüklese de bu durum uzun sürmüyor. İçindeki mücadele ruhu sayesinde kısa sürede yeniden ayağa kalkıyor ve yoluna devam ediyorsun. Negatiflik sana uğrayan ama kalıcı olamayan bir misafir gibi.

Senin negatiflik seviyen %72

Senin negatiflik seviyen %72

Kolay kolay moralin bozulmaz ama bozulduğu zaman bunu uzun süre unutamazsın. Kırıldığında sürekli aynı olayı düşünür, keşke demeye başlarsın. İnsanlara güvenin sarsıldığında ise yeni başlangıçlar yapmakta zorlanırsın. Bu yüzden bazen farkında olmadan kendini karamsar bir döngünün içinde bulabilirsin.

Senin negatiflik seviyen %38

Senin negatiflik seviyen %38

Sen aslında negatif değil, fazla düşünensin. Aklında sürekli yeni senaryolar üretildiği için bazen en kötü ihtimalleri de hesaba katıyorsun. Ancak dikkatini başka bir şeye verdiğinde tüm bu düşünceler hızla dağılıyor. Negatiflik senin için uzun süreli değil, gelip geçen kısa bir bulut gibi.

Senin negatiflik seviyen %85

Senin negatiflik seviyen %85

Duygularını çok yoğun yaşadığın için en küçük hayal kırıklığı bile seni derinden etkileyebiliyor. Geçmişte yaşadığın olayları unutmakta zorlanıyor ve bazen aynı acıyı tekrar tekrar hissediyorsun. İnsanların söylediklerini fazla kişisel algılaman da karamsarlığını artırabiliyor. Buna rağmen sevildiğini hissettiğinde dünyanın en pozitif insanına dönüşebilirsin.

Senin negatiflik seviyen %30

Senin negatiflik seviyen %30

Kendine güvenin yüksek olduğu için sorunlar karşısında kolay kolay yıkılmıyorsun. Fakat egon incindiğinde veya hak ettiğin değeri görmediğini düşündüğünde bir anda her şeyi sorgulamaya başlayabiliyorsun. Neyse ki güçlü tarafın ağır basıyor ve kısa sürede yeniden parlamayı başarıyorsun.

Senin negatiflik seviyen %90

Senin negatiflik seviyen %90

Her detayı analiz ettiğin için olası bütün kötü senaryoları önceden düşünebiliyorsun. Mükemmeliyetçi yapın bazen seni gereksiz yere strese sokuyor. En küçük hatayı bile büyütüp günlerce kafana takabiliyorsun. Çevrendekiler seni gerçekçi olarak görse de aslında zaman zaman karamsarlığın ağır basıyor.

Senin negatiflik seviyen %52

Senin negatiflik seviyen %52

Dengeyi seviyorsun ama karar vermen gereken anlarda bütün ihtimalleri düşündüğün için moralin kolayca bozulabiliyor. Kimseyi üzmek istemediğin için kendi duygularını geri plana atıyor ve bu da seni içten içe yoruyor. Doğru insanlarla birlikte olduğunda ise negatif tarafın neredeyse tamamen kayboluyor.

Senin negatiflik seviyen %88

Senin negatiflik seviyen %88

Sezgilerin güçlü olduğu için çoğu zaman insanların kötü niyetini önceden hissediyorsun. Ancak bu özellik bazen herkese şüpheyle yaklaşmana neden olabiliyor. Güvenin sarsıldığında olayları uzun süre unutamıyor ve kolay kolay affedemiyorsun. Bu yüzden burçlar arasında en yoğun negatif duyguları yaşayabilenlerden birisin.

Senin negatiflik seviyen %20

Senin negatiflik seviyen %20

Hayata umutla bakmayı seven birisin. Başına kötü bir olay gelse bile bunu yeni bir maceranın başlangıcı olarak görebiliyorsun. Elbette moralinin bozulduğu zamanlar oluyor ama uzun süre aynı duyguda kalmıyorsun. Pozitif enerjin seni sürekli yeniden ayağa kaldırıyor.

Senin negatiflik seviyen %76

Senin negatiflik seviyen %76

Gerçekçi olmayı sevdiğin için çoğu zaman önce riskleri düşünüyorsun. Bu durum seni planlı biri yapsa da bazen gereğinden fazla karamsar görünmene neden oluyor. Başarısız olma ihtimalini sürekli hesapladığın için kendine gereksiz baskı kurabiliyorsun. Güvende hissettiğinde ise oldukça sakin ve dengeli bir yapıya sahipsin.

Senin negatiflik seviyen %35

Senin negatiflik seviyen %35

Duyguların yerine mantığını kullandığın için olaylara uzaktan bakabiliyorsun. Seni üzen durumlarda bile çözüm üretmeye odaklanıyorsun. Bazen insanlara olan inancını kaybetsen de bunu içine atıp yoluna devam ediyorsun. Karamsarlık seni fazla uzun süre yakalayamıyor.

Senin negatiflik seviyen %82

Senin negatiflik seviyen %82

Hayal gücün çok geniş olduğu için bazen gerçekleşmeyecek olaylar üzerine bile üzülmeye başlayabiliyorsun. Empati yeteneğin yüksek olduğu için sadece kendi sorunlarını değil başkalarının dertlerini de yükleniyorsun. Bu da seni zaman zaman duygusal olarak yoruyor. İç huzurunu bulduğunda ise çevrene umut veren en pozitif insanlardan biri oluyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın