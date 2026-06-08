Burcuna Göre Ne Kadar Negatifsin?

Hayal gücün çok geniş olduğu için bazen gerçekleşmeyecek olaylar üzerine bile üzülmeye başlayabiliyorsun. Empati yeteneğin yüksek olduğu için sadece kendi sorunlarını değil başkalarının dertlerini de yükleniyorsun. Bu da seni zaman zaman duygusal olarak yoruyor. İç huzurunu bulduğunda ise çevrene umut veren en pozitif insanlardan biri oluyorsun.