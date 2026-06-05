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Burcunu Seç, "Hangi Daha 17" Karakterisin Söyleyelim!

Burcunu Seç, "Hangi Daha 17" Karakterisin Söyleyelim!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
05.06.2026 - 16:01
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Daha 17'nin renkli, gizemli ve bir o kadar da karmaşık dünyasında her karakterin kendine has bir enerjisi var. Peki sen hangi karakterle aynı frekanstasın? Burcunu seç ve karakterine en uygun Daha 17 karakterini öğren! Belki lider ruhlu Aras'sın, belki de hırslarıyla dikkat çeken Teoman...

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Sen Aras'sın!

Sen Aras'sın!

Sen tam bir Aras'sın! Cesur, kararlı ve adalet duygusu yüksek biri olarak haksızlığa göz yumamazsın. Bir hedef belirlediğinde sonuna kadar gitmenle tanınırsın. Bazen fazla inatçı olsan da bu özelliğin seni güçlü kılar. Çevrendeki insanlar zor zamanlarda sana güvenir çünkü kriz anlarında geri çekilmek yerine öne çıkarsın. Hayat senin için bir macera ve sen bu maceranın başrolünde olmaktan korkmuyorsun. Aras gibi zorluklardan besleniyor, ne olursa olsun ayakta kalmayı biliyorsun.

Sen Leyla'sın!

Sen Leyla'sın!

Senin karakterine en uygun isim Leyla! Ayakları yere sağlam basan, zeki ve ne istediğini bilen bir yapın var. Hayaller kuruyorsun ama onların gerçekleşmesi için emek vermeyi de ihmal etmiyorsun. İnsanlar senin sakin tavrını bazen yanlış anlayabilir ancak seni tanıyanlar ne kadar güçlü bir iradeye sahip olduğunu bilir. Sadakat senin için çok önemlidir. Sevdiğin insanları korur, onlar için elinden geleni yaparsın. Leyla gibi hem mantığınla hem de kalbinle hareket eden nadir kişilerdensin.

Sen Ezgi'sin!

Sen Ezgi'sin!

Sen dizinin en enerjik karakterlerinden biri olan Ezgi'sin! Sosyal, hareketli ve meraklı yapın sayesinde girdiğin her ortamda dikkat çekiyorsun. Yeni insanlarla tanışmayı, yeni deneyimler yaşamayı ve hayatın tadını çıkarmayı seviyorsun. Bazen bir konuya uzun süre odaklanmakta zorlanabilirsin ama enerjin bunu telafi ediyor. Çevrendeki insanlar seni eğlenceli ve pozitif biri olarak görüyor. Ezgi gibi hayatın ritmini yüksek tempoda yaşıyorsun.

Sen Deniz'sin!

Sen Deniz'sin!

Senin ruh eşin Deniz! Dışarıdan güçlü ve sert görünebilirsin ancak iç dünyan oldukça hassas. Sevdiklerin söz konusu olduğunda son derece korumacı davranırsın. Haksızlıklara tahammülün yok ve duygularını derinden yaşıyorsun. Bazen insanları kolay kolay hayatına almıyorsun ama birine güvendiğinde uzun süre yanında oluyorsun. Deniz gibi özgürlüğüne düşkün, duygularına sadık ve cesur bir karaktere sahipsin.

Sen Şebnem'sin!

Sen Şebnem'sin!

Sen tam anlamıyla Şebnem enerjisi taşıyorsun! Dikkat çekmeyi seven, girdiği ortamda varlığını hissettiren ve liderlik özelliği yüksek birisin. Kendine olan güvenin sayesinde insanlar sana hayranlık duyabiliyor. Bazen kontrolcü tarafın ortaya çıksa da bunun nedeni sevdiğin şeyleri koruma isteğin. Şebnem gibi güçlü bir duruşun ve kolay kolay pes etmeyen bir karakterin var.

Sen Evren'sin!

Sen Evren'sin!

Sen Evren karakterine benziyorsun. Sessiz, düşünceli ve vicdanlı bir yapın var. Olaylara herkesin baktığı yerden bakmaz, detayları fark edersin. Gereksiz tartışmalardan uzak durur, insanları yargılamadan önce anlamaya çalışırsın. Arkadaşların senin ne kadar iyi niyetli biri olduğunu bilir. Evren gibi kalbin temiz ve adalet duygun oldukça güçlü.

Sen Barış'sın!

Sen Barış'sın!

Senin karakterin Barış! İsminin hakkını veren bir yapın var. İnsanlarla uyumlu ilişkiler kuruyor, ortamda dengeyi sağlayan kişi oluyorsun. Zekân ve espri anlayışın seni çekici kılıyor. Arkadaşlarınla vakit geçirmeyi seviyor ve insanların mutlu olmasından keyif alıyorsun. Barış gibi iyi niyetli, samimi ve güven veren birisin.

Sen Hakan'sın!

Sen Hakan'sın!

Sen Hakan karakterine benziyorsun. Gizemli, güçlü ve stratejik bir yapın var. Herkese kolay kolay güvenmiyorsun ve kartlarını hemen açmıyorsun. İnsanlar senin ne düşündüğünü anlamakta zaman zaman zorlanabiliyor. Ancak seni tanıyanlar ne kadar kararlı ve güçlü olduğunu biliyor. Hakan gibi kontrolü kaybetmekten hoşlanmıyorsun ve hedeflerine ulaşmak için sabırla ilerliyorsun.

Sen Kutay'sın!

Sen Kutay'sın!

Sen Kutay karakterisin! Hayatın sana sunduğu her deneyime açıksın. Macerayı seviyor, yerinde duramıyor ve yeni insanlarla tanışmaktan keyif alıyorsun. Bazen kararlarını kalbinle verdiğin için zor durumda kalabilirsin ama samimiyetin seni her zaman öne çıkarıyor. Kutay gibi aidiyet arayan ama aynı zamanda özgürlüğünden de vazgeçmeyen bir yapın var.

Sen Teoman'sın!

Sen Teoman'sın!

Senin enerjin Teoman ile örtüşüyor. Hırslı, hedef odaklı ve kazanmayı seven birisin. Başarılı olmak senin için sıradan bir istek değil, bir yaşam biçimi. Bazen fazla rekabetçi davranabilirsin ancak bu seni motive eden şeylerden biri. Teoman gibi güçlü görünmeyi seviyor ve zayıf taraflarını kolay kolay göstermiyorsun.

Sen Nuray'sın!

Sen Nuray'sın!

Sen Nuray karakterine benziyorsun. Farklı düşünen, kalıplara sığmayan ve kendi yolunu çizen birisin. Başkalarının ne düşündüğünden çok kendi doğrularına odaklanıyorsun. Yeniliklere açık olman seni ilgi çekici biri yapıyor. Çevrendeki insanlar bazen seni çözmekte zorlanabilir ama bu seni daha da özel kılıyor. Nuray gibi özgün ve bağımsız bir ruhun var.

Sen Sıla'sın!

Sen Sıla'sın!

Sen tam bir Sıla'sın! Hayal kurmayı seven, duygusal ve sezgileri kuvvetli bir yapın var. İnsanların hislerini kolayca anlayabiliyor ve empati kurabiliyorsun. Zaman zaman kırılgan olsan da bu seni daha insancıl biri yapıyor. Sıla gibi dikkat çekmeyi seviyor ama aynı zamanda sevdiğin insanların yanında güvende hissetmek istiyorsun. Kalbinin sesini dinlediğinde en doğru yolu buluyorsun.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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