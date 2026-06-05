Burcunu Seç, "Hangi Daha 17" Karakterisin Söyleyelim!
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Daha 17'nin renkli, gizemli ve bir o kadar da karmaşık dünyasında her karakterin kendine has bir enerjisi var. Peki sen hangi karakterle aynı frekanstasın? Burcunu seç ve karakterine en uygun Daha 17 karakterini öğren! Belki lider ruhlu Aras'sın, belki de hırslarıyla dikkat çeken Teoman...
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Sen Aras'sın!
Sen Leyla'sın!
Sen Ezgi'sin!
Sen Deniz'sin!
Sen Şebnem'sin!
Sen Evren'sin!
Sen Barış'sın!
Sen Hakan'sın!
Sen Kutay'sın!
Sen Teoman'sın!
Sen Nuray'sın!
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