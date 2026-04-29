Dizi ve Film Sektöründe Devrim Gibi Kararlar! Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Yeraltı…

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.04.2026 - 07:17 Son Güncelleme: 29.04.2026 - 07:19

Rekabet Kurumu, dizi ve film sektöründeki tekelleşme iddialarını bitirmek için düğmeye bastı. Menajerlik ve cast ajansı hizmetlerinin birbirinden ayrılacağı yeni düzenleme ile dijital platformlarda küçük üreticilerin ve yeni yeteneklerin önü açılacak.

Türkiye’nin dizi ve film sektöründe uzun süredir tartışılan yapısal sorunlar ve tekelleşme iddiaları, Rekabet Kurumu’nun kapsamlı müdahalesiyle çözülüyor.

Türkiye Gazetesi’nden Cemal Emre Kurt’un haberine göre; menajer Ayşe Barım ve şirketine yönelik iddialarla ivme kazanan süreçte, sektörün işleyiş kuralları sil baştan yazılıyor. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle tarafından duyurulan yeni yol haritasına göre, özellikle menajerlik hizmetleri ile cast ajanslığı faaliyetlerinin aynı çatı altında yürütülmesine son verilecek. Bu hamleyle, sektördeki karar verici mekanizmaların tek bir elde toplanmasının ve rekabetin engellenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; hazırlanan yeni düzenleme paketi, sadece ajansları değil dijital platformları, sinema salonlarını ve müzik servislerini de kapsayan geniş bir alanı etkileyecek.

Sektördeki münhasırlık anlaşmalarına kısıtlama getirilirken, yapım ve dağıtım süreçleri birbirinden tamamen koparılacak. Bu stratejik ayrım sayesinde büyük yapıların piyasayı domine etmesi engellenerek, dijital platformların yeni yapımcılarla ve henüz keşfedilmemiş oyuncularla çalışması doğrudan teşvik edilecek. Kurum, bu adımlarla 'küçük oyuncu' olarak tabir edilen yeni girişimcilerin piyasada yer edinebilmesini ve daha demokratik bir çalışma ortamının oluşmasını amaçlıyor.

Atılan bu adımların temelinde, piyasada baskı kurduğu ve kendisine muhalif isimlerin iş bulmasını zorlaştırdığı iddialarıyla gündeme gelen ID Danışmanlık ve kurucusu Ayşe Barım olayı yer alıyor. Sektördeki güç dengelerini değiştirecek olan bu kararlar, aynı zamanda reklam gelirlerinin hızla dijital mecralara kaymasıyla oluşan yeni ekonomik tabloyu da düzenleyecek. Piyasanın çok dinamik olduğunu ve altı ay gibi kısa sürelerde bile dengelerin değişebildiğini belirten Birol Küle, haziran ayında Ankara’da yapılacak yeni bir çalıştayla dijital reklamcılık ve sektörün geleceğinin masaya yatırılacağını ifade etti.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
