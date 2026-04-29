Dizi ve Film Sektöründe Devrim Gibi Kararlar! Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Yeraltı…

Sektördeki münhasırlık anlaşmalarına kısıtlama getirilirken, yapım ve dağıtım süreçleri birbirinden tamamen koparılacak. Bu stratejik ayrım sayesinde büyük yapıların piyasayı domine etmesi engellenerek, dijital platformların yeni yapımcılarla ve henüz keşfedilmemiş oyuncularla çalışması doğrudan teşvik edilecek. Kurum, bu adımlarla 'küçük oyuncu' olarak tabir edilen yeni girişimcilerin piyasada yer edinebilmesini ve daha demokratik bir çalışma ortamının oluşmasını amaçlıyor.

Atılan bu adımların temelinde, piyasada baskı kurduğu ve kendisine muhalif isimlerin iş bulmasını zorlaştırdığı iddialarıyla gündeme gelen ID Danışmanlık ve kurucusu Ayşe Barım olayı yer alıyor. Sektördeki güç dengelerini değiştirecek olan bu kararlar, aynı zamanda reklam gelirlerinin hızla dijital mecralara kaymasıyla oluşan yeni ekonomik tabloyu da düzenleyecek. Piyasanın çok dinamik olduğunu ve altı ay gibi kısa sürelerde bile dengelerin değişebildiğini belirten Birol Küle, haziran ayında Ankara’da yapılacak yeni bir çalıştayla dijital reklamcılık ve sektörün geleceğinin masaya yatırılacağını ifade etti.