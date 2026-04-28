Spiker Beste Uyanık, CNN Türk’ten Ayrılışının Ardından Yaşadıklarını Anlattı

10 yıl boyunca CNN Türk’te çalışan ve ekonomi müdürlüğüne kadar yükselen Uyanık, ayrılığın “çok sıkıntılı” bir süreç olduğunu belirtti. O dönemde 3 aylık bebeği olduğunu vurgulayan Uyanık, “Ekrandan silindiğiniz zaman gerçekten siliniyorsunuz” dedi ve yaklaşık 50 gün boyunca ağladığını anlattı.

Eşinin kendisine yayın açma fikri vermesini, Pınar Altuğ ve Kaan Sekban gibi isimlerin o süreçte kendisine destek verdiğini açıklayan ünlü spiker küllerinden doğarak 1 milyon takipçiye ulaştığını açıkladı.