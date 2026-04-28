Spiker Beste Uyanık, CNN Türk’ten Ayrılışının Ardından Yaşadıklarını Anlattı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.04.2026 - 22:55

Spiker ve gazeteci Beste Uyanık, Murat Aygen’in sunduğu Profesyoneller programında kariyer yolculuğunu, CNN Türk’ten ayrılış sürecini ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. 10 yıl boyunca çalıştığı CNN Türk’ten ayrıldıktan sonra zor günler geçirdiğini belirten Uyanık kariyerini yeniden nasıl toparladığını aktardı.

Ayrılışı olaylı olmuştu

2019 yılında gündeme gelen termik santrallere filtre takılması tartışmasında sunduğu haberle hükümete yakın isimler tarafından tepki çeken Uyanık, o dönemde istifa ettiğini açıklamıştı. Röportajda ise kanalın kendisine destek olmadığını ve günah keçisi ilan edildiğini söyledi.

Eşinin tavsiyesi etkili oldu.

10 yıl boyunca CNN Türk’te çalışan ve ekonomi müdürlüğüne kadar yükselen Uyanık, ayrılığın “çok sıkıntılı” bir süreç olduğunu belirtti. O dönemde 3 aylık bebeği olduğunu vurgulayan Uyanık, “Ekrandan silindiğiniz zaman gerçekten siliniyorsunuz” dedi ve yaklaşık 50 gün boyunca ağladığını anlattı.

Eşinin kendisine yayın açma fikri vermesini, Pınar Altuğ ve Kaan Sekban gibi isimlerin o süreçte kendisine destek verdiğini açıklayan ünlü spiker küllerinden doğarak 1 milyon takipçiye ulaştığını açıkladı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
