Bakan Bayraktar Aylarca İşçilerin Maaşlarını Ödemeyen Maden Şirketi Hakkında Konuştu: Asla Ruhsat Vermem

Bakan Bayraktar Aylarca İşçilerin Maaşlarını Ödemeyen Maden Şirketi Hakkında Konuştu: Asla Ruhsat Vermem

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.04.2026 - 22:04 Son Güncelleme: 28.04.2026 - 22:07

Aylardır maaşlarını alamadıkları için Ankara'da protesto gösterilerinde bulunan maden işçilerinin 9 gün süren açlık grevi  firma ve sendikanın uzlaşıya varmasıyla sona erdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Sıfır Atık Vakfı toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken tepkilerin odağındaki maden şirketi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bayraktar firmanın önceden de şikayet edildiğini belirtti.

Bayraktar firmanın önceden de şikayet edildiğini belirtti.

'İşçinin alacakları var. Fırıncıyla servisçiyle hep problemleri var. Buradaki kömür santralinde de 2-3 yıldır var. Biz müdahale ediyoruz sürekli. Her işlerinde böyleler.' dedi.

'İşçiler neden bakanlık önünde eylem yapıyor?' diye soran Bayraktar, 'İşçilerin eylem yapması gereken yer holdingin önü, adamın evi. Orada rahatsız etmek lazım' ifadesini kullandı.

Ayrıca firmaya verilen teşviklerle ilgili de konuştu.

Ayrıca firmaya verilen teşviklerle ilgili de konuştu.

'İşçiye borcu olana bu garanti verilmez dedik. Bacası olmayana bu teşviği vermeyiz dedik. Devlete borcu olana teşvik veremeyiz dedik. Buna rağmen bunlar işçinin parasını ödemedi. Ben bu firmaya artık ruhsat vermem. İşin arkasında aslında onlar var. Sen kömürü satıyorsun, parayı alıyorsun. İşçilerin parasını niye vermiyorsun. Enerji Bakanlığı’nın önünde eylem yapmalarını onlar da istiyor. Hükümete baskı yapılsın ki devlet bize teşviklerimizi ödemeye devam etsin istiyorlardı. Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem.' ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
