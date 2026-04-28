article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Günlerdir Açlık Grevindeki İşçilerle Uzlaşma Sağlandığı Duyuruldu

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.04.2026 - 18:26

Ankara Kurtuluş Parkı'nda aylardır maaşlarını ve tazminatlarını alamayan Doruk Madencilik çalışanları bir süredir eylemdeydi. Şirketleri tarafından mağdur bırakılan işçilerin 8 gündür açlık grevi sonlandı. Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, 'Çoğu arkadaşımızın maaşı yattı, kalanlar için 15 günlük süre istediler' sözleriyle uzlaşı sağlandığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İçişleri Bakanlığı resmi X hesabından bir açıklamada bulundu.

Ankara’da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemlerini değerlendirmek amacıyla, işçi ve işveren tarafları arasında bir görüşme gerçekleştirilmektedir. 

İçişleri Bakan Yardımcımız Ali Çelik’in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Vekili Oğuz Tuncay, Rehberlik ve Teftiş Başkan Vekili Erol Güner, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, Yıldızlar SSS Holding CEO’su Ali Vahit Atıcı, Sendika yetkilisi Başaran Aksu, maden işçisi Sinan Koçak, maden işçisi Özcan Gültekin ve Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız yer almaktadır. 

Saat 16:00’da başlayan toplantıda devam eden grev ve eylemleri sona erdirmek üzere uzlaşma zemini üzerinde görüşmeler devam etmektedir.

Eylemi sonlandırma kararı alındı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, 'İşçiler eylemin sonlandırma kararı aldı. Çoğu arkadaşımızın maaşı yattı, kalanlar için 15 günlük süre istediler' ifadelerini kullandı.

İşçiler haklı taleplerinin kazanılmasını böyle kutladı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
25
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın