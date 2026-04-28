Günlerdir Açlık Grevindeki İşçilerle Uzlaşma Sağlandığı Duyuruldu

Ankara’da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemlerini değerlendirmek amacıyla, işçi ve işveren tarafları arasında bir görüşme gerçekleştirilmektedir.

İçişleri Bakan Yardımcımız Ali Çelik’in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Vekili Oğuz Tuncay, Rehberlik ve Teftiş Başkan Vekili Erol Güner, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, Yıldızlar SSS Holding CEO’su Ali Vahit Atıcı, Sendika yetkilisi Başaran Aksu, maden işçisi Sinan Koçak, maden işçisi Özcan Gültekin ve Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız yer almaktadır.

Saat 16:00’da başlayan toplantıda devam eden grev ve eylemleri sona erdirmek üzere uzlaşma zemini üzerinde görüşmeler devam etmektedir.