article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İlyas Salman'dan Kendisini "Çirkin" İlan Eden Kullanıcıya Kapak Gibi Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.04.2026 - 00:22

İlyas Salman, X’te kendisini hedef alan paylaşıma sessiz kalmadı. Usta oyuncunun verdiği kapak gibi cevap sosyal medyada gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk sinemasının en kendine has, en unutulmaz isimlerinden biri olan İlyas Salman, yıllardır hem oyunculuğu hem de duruşuyla gündemden düşmeyen bir figür.

Doğallığı, samimiyeti ve keskin mizah anlayışıyla izleyicinin gönlünde ayrı bir yer edinen usta oyuncu; sadece filmleriyle değil, yaptığı açıklamalar ve toplumsal konulara yaklaşımıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Ve yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen nadir isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Fakat İlyas Salman, bu kez tat kaçıran bir sosyal medya olayıyla gündeme oturdu.

X’te “Sabri Amca” ismini kullanan bir kullanıcı, Salman’ın fotoğrafını paylaşarak Grok’a seslendi ve “Hey Grok, becerebilirsen İlyas Salman’ı güzelleştir. Yüzüne nur gelsin” ifadelerini kullandı. 

Kısa sürede yayılan ve yaklaşık 1.5 milyon görüntülenme alan bu paylaşım, sosyal medyada ikiye bölündü: Kimileri durumu esprili bulurken, kimileri de tepki gösterdi.

Fakat asıl tepki bizzat İlyas Salman’dan geldi!

Paylaşımı görür görmez sessiz kalmayan usta oyuncu, kullanıcıya adeta kapak gibi bir yanıt verdi.

“Olabilir, belki de çirkin ve nursuzum ama en azından kendi yüzüm ve kimliğimle yazıyorum.” sözleriyle cevap veren Salman, sosyal medyada büyük destek topladı.

Salman'ın bu net ve sert yanıtı sonrası kullanıcı adına utananların sayısı bir hayli fazlaydı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın