Ayrılık Kısa Sürdü: Yollarını Ayıran KÖFN Yeniden Bir Arada!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.04.2026 - 23:19

KÖFN’den sevindiren haber geldi! Ayrılık sonrası yollarını ayıran ikili yeniden bir araya geldi ve yeni şarkı müjdesi verdi.

Türk alternatif pop sahnesine hızlı bir giriş yapan KÖFN, kısa sürede yakaladığı çıkışla adeta müzik listelerini altüst etmişti.

Salman Tin ve Bilge Kağan Etil’den oluşan ikili; özellikle “Bi’ Tek Ben Anlarım”, “Al Aramızdan” ve “ZAR ZOR” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşarak büyük bir hayran kitlesi edinmişti.

Ancak her şey yolunda giderken 2024 yılında sürpriz bir ayrılık haberi gelmişti. KÖFN, Temmuz 2024’te Salman Tin ve Bilge Kağan Etil’in sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmasıyla gündeme gelmiş; ikili kariyerlerine bireysel olarak devam etme kararı almıştı.

Ayrılığın perde arkasında ise yaratıcı fikir ayrılıkları ve Bilge Kağan Etil’in yurt dışına yerleşme planlarının olduğu konuşulmuştu. O dönem hayranlarını üzen bu gelişme sonrası iki isim de yollarına ayrı ayrı devam etmişti.

Ancak geçtiğimiz saatlerde gelen bir paylaşım, herkesi şaşkına çevirdi!

KÖFN’ün resmi hesabından yayınlanan video, hayranlarına bekledikleri o haberi verdi. Salman Tin ve Bilge Kağan Etil’in barıştığı ve grubun yeniden bir araya geldiği ortaya çıktı.

Üstelik sadece barışmakla kalmadılar… İkili, yeni bir şarkının da yolda olduğunu duyurarak dinleyicilerini iyice heyecanlandırdı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
