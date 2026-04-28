Ayrılık Kısa Sürdü: Yollarını Ayıran KÖFN Yeniden Bir Arada!

Salman Tin ve Bilge Kağan Etil’den oluşan ikili; özellikle “Bi’ Tek Ben Anlarım”, “Al Aramızdan” ve “ZAR ZOR” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşarak büyük bir hayran kitlesi edinmişti.

Ancak her şey yolunda giderken 2024 yılında sürpriz bir ayrılık haberi gelmişti. KÖFN, Temmuz 2024’te Salman Tin ve Bilge Kağan Etil’in sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmasıyla gündeme gelmiş; ikili kariyerlerine bireysel olarak devam etme kararı almıştı.

Ayrılığın perde arkasında ise yaratıcı fikir ayrılıkları ve Bilge Kağan Etil’in yurt dışına yerleşme planlarının olduğu konuşulmuştu. O dönem hayranlarını üzen bu gelişme sonrası iki isim de yollarına ayrı ayrı devam etmişti.