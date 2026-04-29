DMM Yalanladı: TOKİ İstanbul Kurasında 'Usulsüzlük' İddiaları Sonrası Resmi Açıklama Geldi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.04.2026 - 07:54

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya paylaşımlarında, İstanbul’da inşa edilecek 100.000 sosyal konut projesinin hak sahipliği belirleme kuralarına ilişkin usulsüzlük iddiaları sonrasında açıklama yayımlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada “Kura sonuçlarına gölge düşürmeyi ve kurumlarımızın güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi önemle rica olunur” denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'da 100.000 sosyal konut projesinin hak sahipliği belirleme kuralarına ilişkin asılsız iddiaları yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklama şu şekilde: 

“Bazı sosyal medya paylaşımlarında, İstanbul’da inşa edilecek 100.000 sosyal konut projesinin hak sahipliği belirleme kuralarına ilişkin asılsız iddiaların dolaşıma sokulduğu görülmüştür.

Tüm kura süreci noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır.

25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimleri, kamu ciddiyeti ve tam şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tamamlanmıştır.

Vatandaşlarımızın süreci anlık takip edebilmesi amacıyla tüm kuralar sosyal medyada canlı olarak yayınlanmıştır.

Başvuru listeleri kura öncesinde kamuoyuyla paylaşılmış; şartları sağlayan tüm vatandaşlarımızın hakları eksiksiz bir şekilde sisteme tanımlanmıştır.

Çekiliş sonuçları yine noter onayıyla kesinleşmiş ve resmi kanallar aracılığıyla ilan edilmiştir.

Kura sonuçlarına gölge düşürmeyi ve kurumlarımızın güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi; sadece ilgili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur.”

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
