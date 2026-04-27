TOKİ İstanbul Kura Sonuçları: E-Devlet TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.04.2026 - 17:26

Türkiye tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesinde heyecan doruğa ulaştı. TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul için beklenen kura çekimleri resmen sona erdi. 25 Nisan Cumartesi günü başlayan kura çekimi 27 Nisan Pazartesi sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen canlı yayın maratonuyla, İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun yeni sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? İstanbul TOKİ sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ İstanbul kura çekimi sona erdi.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde 81 ilde yapılan kura çekimi 27 Nisan Pazartesi günü sona erdi. 29 Aralık 2025 tarihinde Adıyaman’da start alan dev kura takvimi, 27 Nisan Pazartesi günü İstanbul çekilişleriyle noktalandı. Toplamda 81 ilde yürütülen süreç sonunda, Türkiye genelinde 506 bin 499 hak sahibi belirlenmiş oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada tüm süreçlerin tamamlandığını belirterek, 'Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz' dedi.

İstanbul'da 1 milyonu aşkın başvurunun yapıldığı TOKİ kurası 25 Nisan Cumartesi günü başladı. 3 gün süren kura çekimi 27 Nisan Pazartesi günü sona erdi.

TOKİ İstanbul sonuçları: TOKİ İstanbul kura sonucu nasıl öğrenilir?

İstanbul kura çekilişine katılan 1 milyonu aşkın vatandaş, sonuçların dijital platformlara yüklenmesini bekliyor. Noter onay işlemlerinin ardından kesinleşen isim listeleri iki farklı kanal üzerinden erişime açılacak.

Vatandaşlar e-Devlet üzerinden kura sonuçlarını öğrenebilir. 

e-Devlet TOKİ İstanbul sonucu öğrenme

TOKİ İstanbul kura sonucu

Kura sonucunu TOKİ'nin internet sitesinden de öğrenebilirsiniz. 

TOKİ başvuru ücreti iadesi: TOKİ başvuru ücretini nasıl geri alırım?

Başvurunuz reddedildiyse, başvuru ücretini geri alabilirsiniz. Kurada ismi çıkmayan binlerce vatandaş için para iadesi süreci de netleşti. Hak sahibi olamayan adaylar, yatırdıkları başvuru bedellerini kura tarihinden itibaren 5 iş günü geçtikten sonra geri alabilecek. İadeler, başvurunun yapıldığı bankanın şubelerinden veya ATM'lerinden tahsil edilebilecek.

Bakan Murat Kurum'dan TOKİ İstanbul kura çekimi açıklaması.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam ✨

İstanbul’da 1️⃣0️⃣0️⃣ bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri http://toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz. 

Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. 

Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız. 

Hayırlı, uğurlu olsun.'

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
