TOKİ İstanbul Kura Sonuçları: E-Devlet TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam ✨

İstanbul’da 1️⃣0️⃣0️⃣ bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri http://toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz.

Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk.

Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız.

Hayırlı, uğurlu olsun.'