Haberler
Ekonomi
Kart Olmadan ATM'den Para Çekmenin Yöntemleri

Kart Olmadan ATM'den Para Çekmenin Yöntemleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.04.2026 - 09:43

Dijitalleşen bankacılık dünyasında fiziksel kart taşıma zorunluluğu tarih oluyor. Cüzdanınızı evde unuttuğunuzda ya da kartınızın manyetiği bozulduğunda mağdur olmamak için bankaların sunduğu alternatif yöntemleri bilmek hayat kurtarıyor. İşte güvenlikten ödün vermeden, saniyeler içinde nakit ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz o yöntemler:

QR Kod (Karekod) ile para çekme yöntemi.

QR Kod (Karekod) ile para çekme yöntemi.

Günümüzde en çok tercih edilen yöntemlerin başında QR kod geliyor. Mobil bankacılık uygulamanız üzerinden 'Para Çekme' menüsüne girip tutarı belirledikten sonra, ATM ekranındaki kodu telefonunuza okutmanız yeterli. Bu yöntem, ATM tuşlarına dokunma zorunluluğunu ortadan kaldırdığı için hem daha hijyenik hem de kart kopyalama riskine karşı en güvenli seçenek olarak öne çıkıyor.

NFC ile para çekme yöntemi.

NFC ile para çekme yöntemi.

Telefonunuzda NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliği varsa, cihazınızı tıpkı temassız bir kart gibi kullanabilirsiniz. Banka uygulamanızdan temassız işlem ayarını aktif hale getirdikten sonra, telefonunuzu ATM’deki temassız sembolüne yaklaştırarak işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

TC kimlik numarasıyla para çekme yöntemi.

TC kimlik numarasıyla para çekme yöntemi.

Bazı bankalar, hiçbir teknolojik aracıya ihtiyaç duymadan sadece T.C. kimlik numarasıyla işlem yapma imkanı tanıyor. ATM üzerindeki 'Giriş' tuşuna basarak kartsız işlem menüsüne girebilir, kimlik bilgileriniz ve telefonunuza gelen SMS onay koduyla paranızı çekebilirsiniz. Ancak bu yöntemde günlük limitlerin diğerlerine göre daha sınırlı olabileceğini unutmamakta fayda var.

Güvenliğiniz için bunlara dikkat edin!

Güvenliğiniz için bunlara dikkat edin!

Kartsız para çekme işlemleri büyük kolaylık sağlasa da güvenlik tedbirlerini elden bırakmamak gerekiyor. İşlem sırasında telefonunuza gelen tek kullanımlık SMS şifrelerini asla üçüncü şahıslarla paylaşmayın. Ayrıca kartsız işlem limitlerinin, fiziksel kart limitlerinden daha düşük tanımlanmış olabileceğini göz önünde bulundurarak işlem öncesi mobil uygulamanızdan limitlerinizi kontrol edin.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
