AKOM Tarih Vererek Açıkladı: İstanbul'a Kış Geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbulluları yarın akşam (30 Nisan Perşembe) saatlerinden itibaren etkisi altına alacak yeni bir hava sistemi konusunda uyardı. Halihazırda 16-19 derecelerde seyreden bahar sıcaklıkları, Perşembe akşamı itibarıyla yerini sert bir düşüşe bırakacak.

AKOM verilerine göre, 30 Nisan Perşembe akşamı başlayacak olan sistemle birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. Mevsim normallerinin altına gerilemesi beklenen sıcaklık değişimine, aralıklı sağanak yağış geçişleri eşlik edecek. Soğuk hava dalgasının bölgede 4 ila 5 gün boyunca etkisini sürdürmesi öngörülüyor.