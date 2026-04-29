AKOM Tarih Vererek Açıkladı: İstanbul'a Kış Geliyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.04.2026 - 11:41

Mayıs ayı için geri sayım başlarken İstanbul'a adeta kış geri dönüyor. AKOM'dan yapılan açıklamada 19 derece civarında seyreden sıcaklıkların düşeceği belirtildi. Megakent İstanbul'a sağanak ve soğuk hava uyarısında bulunan AKOM, gün gün hava durumunu paylaştı.

AKOM tarih verdi: Yarın akşamdan itibaren yeni soğuk hava dalgası geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbulluları yarın akşam (30 Nisan Perşembe) saatlerinden itibaren etkisi altına alacak yeni bir hava sistemi konusunda uyardı. Halihazırda 16-19 derecelerde seyreden bahar sıcaklıkları, Perşembe akşamı itibarıyla yerini sert bir düşüşe bırakacak.

AKOM verilerine göre, 30 Nisan Perşembe akşamı başlayacak olan sistemle birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. Mevsim normallerinin altına gerilemesi beklenen sıcaklık değişimine, aralıklı sağanak yağış geçişleri eşlik edecek. Soğuk hava dalgasının bölgede 4 ila 5 gün boyunca etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

İstanbul hava durumu: Hava nasıl olacak?

Haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul'u bekleyen tablo şöyle:

30 Nisan Perşembe: Parçalı bulutlu başlayan gün, akşam saatlerinde yerini yağmura bırakacak. Yağış miktarının 1-3 kg arasında olması bekleniyor.

1 Mayıs Cuma: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir gün beklenirken, sıcaklık en düşük 7 derece, en yüksek 12 derece civarında seyredecek. Yağışın 5-15 kg seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

2 Mayıs Cumartesi: Yerel yağış geçişleri devam edecek. Sıcaklık 6 dereceye kadar düşebilir.

3 Mayıs Pazar: Aralıklı yağmurlu bir hava hakim olacak.

4 Mayıs Pazartesi: Haftanın en yoğun yağışı bekleniyor. Metrekareye 10-25 kg arası yağış düşeceği öngörülürken, İstanbulluların tedbirli olması isteniyor.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
