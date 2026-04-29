İzmir'de Bulduğu Bizans Altınını Müzeye Teslim Eden Vatandaş 5 Bin Lira Aldı

İzmir'de Bulduğu Bizans Altınını Müzeye Teslim Eden Vatandaş 5 Bin Lira Aldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.04.2026 - 13:15

İzmir'in Konak ilçesinde, denizin yaklaşık 2 metre derinliğinde tarihi bir sikkeye rastlayan Sercan Aydın isimli vatandaş eseri İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim etti. Aydın tarihi sikkeyi teslim etmesi karşılığında aldığı ücreti de paylaştı.

Bizans dönemine ait çıktı.

Bizans dönemine ait çıktı.

Sercan Aydın isimli vatandaş İzmir'de, yaklaşık 2 metre derinlikte tarihi bir sikke buldu. Altın parayı İzmir'deki Müze Müdürlüğü'ne götüren Aydın'ın bulduğu sikke incelendi. Uzman incelemesinde; yıpranmış haldeki sikkenin Bizans döneminden olduğu, 2,5 santimetre çapındaki sikkenin 4 gram ağırlığında olduğu ölçüldü.

5 bin lira ödeme aldı.

5 bin lira ödeme aldı.

Bizans dönemine ait olan sikke 3 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen 'Kültür ve Tabiat Varlıklarına İlişkin Geçici Alındı Belgesi' ile 'satın alma' koduyla müze yetkililerine teslim edildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından, müzeye teslim edilen Bizans altını karşılığında Sercan Aydın'a 5 bin TL ödeme gerçekleştirildi.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
