Çöpünü Getiren Para Alacak: Akıllı Makineler Sokaklara Kuruldu

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 12:19

Brezilya’nın Ribeirão Preto şehri, çevreci bir devrim niteliğindeki 'EcoBox' projesini hayata geçirdi. Şehrin stratejik noktalarına kurulan akıllı makineler, atılan her geri dönüştürülebilir atık için vatandaşlara PIX sistemi üzerinden anında ödeme yapıyor.

Sürdürülebilir çevre politikalarını teknolojiyle birleştiren Brezilya'nın Ribeirão Preto belediyesi, kentsel temizlikte yeni bir sayfa açtı.

'EcoBox' adı verilen yeni nesil akıllı makineler, teneke kutu, PET şişe ve tek kullanımlık bardak gibi geri dönüştürülebilir malzemeleri kabul ederek vatandaşlara finansal ödül sunuyor.

Sistemin işleyişi oldukça basit ve teşvik edici. Vatandaşlar, makineler tarafından tanınan her bir atık ürün için 0,10 R$ kazanıyor. Biriken bakiye 5 R$ (yaklaşık 50 adet atığa denk geliyor) limitine ulaştığında, Brezilya’nın yaygın dijital ödeme sistemi PIX aracılığıyla doğrudan banka hesaplarına çekilebiliyor.

Kullanıcılar dilerlerse kazandıkları bu tutarı çekmek yerine, tek bir dokunuşla Ribeirão Preto Sosyal Dayanışma Fonu’na bağışlayarak yerel yardım kuruluşlarına destek olabiliyor.

Projenin ilk aşamasında, insan trafiğinin en yoğun olduğu üç ana nokta pilot bölge olarak seçildi:

  • Curupira Parkı: Doğayla iç içe olan ziyaretçilerin çevre bilincini pekiştirmek amacıyla giriş kapısına yerleştirildi.

  • Dr. Fábio Barreto Ormanı ve Hayvanat Bahçesi: Tüketimin yüksek olduğu kafeterya bölgesine konumlandırıldı.

  • Dra. Evangelina Passig Terminali: Toplu taşıma kullanıcılarının günlük rutinine entegre edildi.

Belediye Başkanı Ricardo Silva, girişimin halkın katılımını artırmayı hedeflediğini belirterek, 'Şehrimizin daha temiz ve güzel olmasını istiyoruz. Bu ancak halkı sürece dahil eden somut teşviklerle mümkün,' dedi. Altyapı ve Kentsel Bakım Bakanı Claudio Almeida ise teknolojinin bilinçli tüketimle birleşmesinin önemine dikkat çekti.

Makinelerde toplanan atıklar, şehirdeki geri dönüşüm kooperatiflerine gönderilerek hem yerel ekonomiye hem de üretim zincirine geri kazandırılacak.

Belediye ve Estre Ambiental şirketi iş birliğiyle yürütülen bu proje, sadece sokaklardaki kirliliği azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda yanlış atık bertarafı nedeniyle harcanan kamu kaynaklarının da korunmasını sağlayacak.

İlk sonuçların değerlendirilmesinin ardından, sistemin iki mobil ünite ile şehrin farklı bölgelerine ve merkezine yayılması planlanıyor.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
