Çöpünü Getiren Para Alacak: Akıllı Makineler Sokaklara Kuruldu

Projenin ilk aşamasında, insan trafiğinin en yoğun olduğu üç ana nokta pilot bölge olarak seçildi:

Curupira Parkı: Doğayla iç içe olan ziyaretçilerin çevre bilincini pekiştirmek amacıyla giriş kapısına yerleştirildi.

Dr. Fábio Barreto Ormanı ve Hayvanat Bahçesi: Tüketimin yüksek olduğu kafeterya bölgesine konumlandırıldı.

Dra. Evangelina Passig Terminali: Toplu taşıma kullanıcılarının günlük rutinine entegre edildi.

Belediye Başkanı Ricardo Silva, girişimin halkın katılımını artırmayı hedeflediğini belirterek, 'Şehrimizin daha temiz ve güzel olmasını istiyoruz. Bu ancak halkı sürece dahil eden somut teşviklerle mümkün,' dedi. Altyapı ve Kentsel Bakım Bakanı Claudio Almeida ise teknolojinin bilinçli tüketimle birleşmesinin önemine dikkat çekti.