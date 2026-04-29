Dağları Delip Enerji Üssü Kurdular: 3.300 Metrede Üretiliyor, Tam Kapasite Çalışmaya Başladı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 10:24

Çin, Sarı Nehir’in yukarı kesimlerinde imkansızı başararak 3.300 metre rakımda inşa edilen Maerdang Hidroelektrik Santrali’ni tam kapasiteyle devreye aldı. Dev tesis, sadece bir baraj değil; güneş, rüzgar ve depolama sistemlerini birleştiren 31,12 GW’lık devasa bir enerji kompleksinin kalbi olarak tasarlandı.

Çin’in batısındaki yüksek rakımlı platolarda, enerji dünyasında dengeleri değiştirecek bir mühendislik zaferi tamamlandı.

Qinghai eyaletinde, ortalama 3.300 metre yükseklikte inşa edilen Maerdang Hidroelektrik Santrali, 31 Aralık 2024 itibarıyla tüm ünitelerini şebekeye bağlayarak tam kapasite üretime geçti.

Çin Enerji Yatırım Şirketi (CHN Energy) tarafından yürütülen proje, coğrafi zorlukları ve yüksek irtifa şartlarını modern teknolojiyle aşarak 2.320 MW kurulu kapasiteye ulaştı. Dağların içi oyularak inşa edilen bu tesis, bölgenin sert doğasını temiz enerji kaynağına dönüştürüyor.

Nisan 2024’ten bu yana test aşamasında olan tesis, şimdiden 3,5 milyar kWh elektrik üreterek rüştünü ispatladı. Bu üretim miktarı:

  • 1,07 milyon ton standart kömür tasarrufu,

  • 3,98 milyon ton karbondioksit emisyonunun engellenmesi anlamına geliyor.

Maerdang’ı dünyadaki benzerlerinden ayıran en büyük özellik, tek başına bir santral olmaktan ziyade devasa bir "hibrit ekosistemin" merkezi olması.

Proje; hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisini, gelişmiş depolama sistemleriyle aynı potada eritiyor.

  • Toplam Planlanan Kapasite: 31,12 GW

  • Hedeflenen Yıllık Üretim: 48 milyar kWh

  • Stratejik Rol: Hidroelektrik santrali sistemin 'istikrar sağlayıcısı' görevini üstlenirken, güneş ve rüzgardan gelen değişken enerji depolama üniteleriyle dengelenerek şebekeye veriliyor.

Bu dev proje, Çin’in uzak batısındaki kaynakları doğudaki sanayi merkezlerine taşıma stratejisinin (West-to-East Power Transmission) en kritik halkalarından biri haline geldi.

Üretilen temiz enerji, binlerce kilometrelik ultra yüksek gerilimli hatlarla ülkenin enerji açlığı çeken kıyı metropollerine pompalanacak.

Tesisin yıllık ortalama 7,3 milyar kWh elektrik üretmesi bekleniyor.

Uzmanlar, bu çapta bir entegre üssün, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltırken enerji arz güvenliğini en üst düzeye çıkaracağını belirtiyor. Henüz yerel çevresel etkilerine dair detaylı raporlar paylaşılmamış olsa da, projenin karbon nötr hedefleri doğrultusunda Çin’in en büyük kozlarından biri olduğu tescillenmiş durumda.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
