Haberler
Yaşam
Sayıları 60 Bini Bulacak: Akın Akın Geliyorlar, Tek Boş Oda Kalmadı

Sayıları 60 Bini Bulacak: Akın Akın Geliyorlar, Tek Boş Oda Kalmadı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 08:53

UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri için geri sayım başladı. 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek dev organizasyon öncesi Edirne’de oteller %100 doluluk oranına ulaşırken, şenlik coşkusu şimdiden sokaklara taştı.

Baharın gelişini müjdeleyen bin yıllık gelenek Kakava ve Hıdrellez için Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce kişi Edirne’ye akın ediyor.

Şehre günler öncesinden gelen hareketlilik, konaklama sektöründe yer bırakmadı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, kentin konaklama kapasitesinin tamamen dolduğunu belirterek şunları söyledi:

'Bütün otellerimiz doldu, doluluk %100’e yaklaştı. Edirne’de konaklama kapasitemizi aşmış durumdayız. Hafta içine denk gelmesine rağmen yaklaşık 60 bin misafir bekliyoruz. Eğer şenlik hafta sonuna denk gelseydi bu sayı 100 binleri rahatlıkla geçerdi.'

Balta ayrıca oda fiyatlarının Türkiye ekonomisi genelindeki artışlara kıyasla makul kaldığını, fiyatların 2 bin TL ile 6 bin TL arasında değiştiğini ancak şu an için boş oda kalmadığını da sözlerine ekledi.

Şenlik ruhu sadece Sarayiçi’nde değil, Edirne’nin tüm cadde ve sokaklarında hissedilmeye başlandı.

Geleneksel kıyafetlerini giyen vatandaşlar, davul ve zurna eşliğinde hem yerel halkı hem de turistleri kutlamalara davet ediyor. Güvenlik ve trafik konusunda tüm önlemlerin alındığını belirten yetkililer, misafirlerin stresten uzak, huzurlu bir eğlence atmosferiyle karşılaşacaklarını vurguluyor.

Şehrin simge lezzetlerinden tava ciğerin temsilcileri de hazırlıklarını tamamladı.

Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, esnafın personel ve malzeme tedariği konusunda teyakkuzda olduğunu ifade etti:

'5-6 Mayıs, Edirne’nin düğünüdür, bayramıdır. Turizm sezonu bu şenlikle açılıyor. Hem ülke hem de şehir ekonomisi için çok önemli bir dönem. Tüm dünyayı Edirne’ye, bu eşsiz coşkuyu paylaşmaya bekliyoruz.'

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
