Haberler
Yaşam
Süt Kutularının Kapak Kısmı Neden Üçgen Tasarlandı? O Çatı Boşuna Değil

Gülistan Başköy
27.04.2026 - 17:14

Market raflarında süt alırken elimizin en çok gittiği, üstü üçgen bir çatıyı andıran karton kutuların tasarımı tesadüf değil. Yıllar içinde metal kaplardan cam şişelere, oradan da günümüzün modern ambalajlarına evrilen süt kutuları, hem endüstriyel bir dehanın hem de gıda güvenliği arayışının bir sonucu.

1800’lerin sonuna kadar süt, metal kaplarla taşınıyor ve perakendeciler bu kaplardan tüketicilerin kendi kaplarına dolum yapıyordu.

Ancak sütün çabuk bozulabilir yapısı, daha hijyenik çözümleri zorunlu kıldı. 1886 yılında Harvey ve Samuel Bernhart tarafından geliştirilen 'Sağduyu Süt Şişesi', camın hijyenini sofralara taşıdı. Cam şişeler soğutma ve taşıma kolaylığı sağlasa da büyük bir sorunu vardı: Kırılganlık.

Camın kırılganlığına ve lojistik maliyetlerine çözüm, 1915 yılında John Van Wormer’ın prototipiyle geldi.

Ancak bu tasarımın asıl yükselişi 1950’li yıllarda gerçekleşti. 'Gable Top' olarak bilinen üçgen çatılı kutular, tek bir mumlu karton levhadan üretilerek hem dayanıklılığı hem de ekonomiyi bir araya getirdi.

Neden Bu Şekil Tercih Edildi?

  • Üreticiler tarafından kolayca katlanıp doldurulabilen bu kutular, minimum nakliye maliyeti sağlıyor.

  • Cam şişelerin aksine karton ambalaj, sütü güneş ışığından koruyarak raf ömrünü uzatıyor.

  • Camdan daha hafif ve dayanıklı olan bu kutular, aile bütçesi için de tasarruf anlamına geliyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
