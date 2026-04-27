75 Yaşında Tezgah Başında: Bir Günde Yapıyor, 4 Bin TL’ye Satıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.04.2026 - 12:44

Hatay’ın Hassa ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Ömer Solak, babasından miras kalan tahta beşik zanaatını yarım asrı aşkın süredir devam ettiriyor. Teknolojinin ve modern mobilyaların kuşatmasına rağmen, Solak’ın ellerinden çıkan geleneksel beşikler hem sağlığı hem de pratikliğiyle hala ilgi odağı.

Katranlık Mahallesi’nde yaşayan emektar usta, ömrünü adadığı bu mesleğin kendisi için sadece bir iş değil, bir yaşam biçimi olduğunu vurguluyor.

Kendi çocuklarını da bu beşikleri yaparak büyüttüğünü belirten Solak, ilerleyen yaşına rağmen azminden hiçbir şey kaybetmeden çalışmaya devam ediyor.

Ömer Solak, tahta beşiklerin günümüz plastik ve metal ürünlerine göre neden daha avantajlı olduğunu şu sözlerle özetliyor:

'Üretimde tamamen ceviz, kavak ve kasnak kullanılıyor. Kış aylarında bebeği sıcak tutarak sağlıklı bir uyku ortamı sunuyor. Sallandıkça çıkan hafif tıkırtı sesi, bebeklerin uykuya geçişini kolaylaştırıyor. Yer kaplamayan yapısı sayesinde araç arkasına veya kanepe altına rahatlıkla sığıyor. Beşiklerin fiyatı 3 bin TL ile 4 bin TL arasında değişiyor. Tamamını kendi ellerimle, bir günde bitiriyorum.'

Zanaatın en büyük sorunu ise her geleneksel meslekte olduğu gibi çırak bulamamak.

Mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu ifade eden Solak, gençlerin bu işe ilgi göstermemesinden dertli:

'70 yaşını geçtim, babamdan öğrendim ve hala devam ediyorum. Ancak bu sanat unutulmaya başladığı için kimse gelip öğrenmek istemiyor. Ben gücüm yettiğince talepleri geri çevirmiyorum ama benden sonra bu işi devam ettirecek kimse yok,' diyerek sitemini dile getirdi.

İlginizi çekebilir:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
